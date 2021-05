Die Polizei rechnet an Christi Himmelfahrt am morgigen Donnerstag, 13 Mai, nicht mit Exzessen. „Wir gehen davon aus, dass das relativ gesittet ablaufen wird“, sagt Sprecher Rudolf Biehlmaier. Ähnlich sieht man es im Schorndorfer Rathaus beim kommunalen Ordnungsdienst. Das liegt zum einen am vorausgesagten durchwachsenen Wetter, das wahrscheinlich viele von einer Vatertagswanderung abhalten wird, zum anderen an der weiterhin angespannten Pandemie-Lage und den Kontaktbeschränkungen der