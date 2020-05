Verkehrschaos an der Deponie Schorndorf am Freitagmittag - bis zu einer Stunde Wartezeit

Den Brückentag nutzen, um die ganzen, während der Corona-Langeweile so eifrig entrümpelten Sachen wegzubringen, auf diesen Gedanken sind am Freitag, 22.05.2020 so einige Schorndorfer gekommen. Jedenfalls machten sich sehr viele auf zur Deponie Schorndorf an der Göppinger Straße. Seit der Corona-Pandemie sorgt dort ein Sicherheitsdienst von Bunk für Abstand und Ordnung, der angesichts der Schwemme an wertstoffbringenden Kunden allerdings an seine organisatorischen Grenzen stieß.

Einigen ungeduldige Kunden ging es wohl nicht schnell genug; sie wurden nach Angaben der Security ausfallend und so musste der Sicherheitsdienst um Sicherheit bangen. Er verständigte Ordnungsamt und Polizei, die seit ca. 14 Uhr versuchten, das Chaos an der Göppinger Straße wieder in Griff zu bekommen. Die Autoschlangen wurden aber nicht kürzer, und die Wartezeit an der Deponie ebenfalls nicht. So mancher saß wohl eine Stunde oder länger fest.