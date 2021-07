Die Entscheidung überrascht nicht wirklich: Der Einbahnstraßenring, der den Verkehr durch Weiler über die Stettiner Straße in Richtung Winterbach und über die Winterbacher Straße in Richtung Schorndorf verteilen soll, wird zur Dauerlösung. Im Mai 2020 hatte die Stadt Schorndorf den auf ein Jahr angelegten Verkehrsversuch gestartet. Und bereits im November haben Oberbürgermeister Matthias Klopfer und Bürgermeister Edgar Hemmerich in einer Bürgerversammlung in der Künkelinhalle klargemacht,