Dass beim Verkehrsversuch in Weiler der Radverkehr auch entgegen dem Einbahnstraßenring auf einem farblich abgesetzten Radfahrstreifen fahren kann – diesen Vorschlag des Petitionsausschusses des Landtags hat der Fachbereich Sicherheit und Ordnung nicht umgesetzt, um keine Parkplätze in der Stettiner Straße streichen zu müssen. Jetzt müssen auch Radfahrer im Einbahnstraßenring kreisen oder können – so der Vorschlag von Fachbereichsleiter Stefan Altenberger – die Abkürzung übers Remsgässle