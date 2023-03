Verluste bei den Stadtwerken: Finanzspritze für Schorndorfer Bäderbetriebe

Der Technische Ausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einer Finanzspritze von 5,8 Millionen Euro für den Eigenbetrieb „Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe“ grünes Licht gegeben. Dass Bäder rote Zahlen schreiben, ist normal. In Schorndorf waren diese Defizite bisher mit den Gewinnen der Stadtwerke ausgeglichen worden, doch 2022 haben die Stadtwerke den Prognosen nach selbst einen Verlust von 2,4 Millionen Euro eingefahren. Die Krisen auf dem Strom- und Gasmarkt haben das Unternehmensergebnis deutlich verschlechtert. Um aber auch 2023 die geplanten Investitionen – unter anderem in den Breitbandausbau, Strominstandsetzungen, Photovoltaik und Fernwärme – stemmen zu können, brauchen die Stadtwerke die nötigen Mittel.

Stadtwerke Schorndorf bilden keine Rücklagen

Das ist ein Problem. Denn in guten Jahren müssen die Stadtwerke dem Ergebnisabführungsvertrag zufolge ihre Gewinne abführen, können selbst also keine Rücklagen aufbauen. Die Verluste der Stadtwerke müssen deshalb vom Eigenbetrieb „Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe“ ausgeglichen werden. Weil sich aber auch die Bäder wirtschaftlich nicht tragen können, braucht der Eigenbetrieb zusätzliche Mittel, um die Verluste decken zu können.

Um diese Defizite ausgleichen zu können, gleichzeitig aber auch handlungsfähig zu bleiben, greift die Stadt in die Vollen. Stimmt der Gemeinderat zu, stellt die Stadt dem Eigenbetrieb 5,8 Millionen Euro aus dem Finanzhaushalt als Kapitalrücklage zur Verfügung. Damit können nicht nur die Verluste gedeckt und Kredite getilgt, sondern auch die Investitionen für die Zukunft ermöglicht werden. Nach Angaben des Ersten Bürgermeisters Thorsten Englert ist dies aber nur so lange möglich, bis die Rücklagen des Eigenbetriebs aufgebraucht sind.

Eigenbetrieb nimmt Kredit auf

Zusätzlich soll der Eigenbetrieb einen Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro aufnehmen und, falls nötig, zusammen mit einer Kapitalrücklage in Höhe von bis zu zwei Millionen Euro an die Stadtwerke weiterleiten. Dies ist unter anderem notwendig, damit die Stadtwerke beim Kauf von Leitungsnetzen eine 40-prozentige Eigenkapitalquote halten können. So können die Stadtwerke von der Verzinsung der Netze profitieren.

Noch geht Thorsten Englert davon aus, die 5,8 Millionen Euro nicht vollständig aufnehmen zu müssen. Die Stadt will Maßnahmen ergreifen, um den voraussichtlichen Abmangel in den Bädern doch noch reduzieren zu können. Thema sind die Bäder in der Sitzung des Gemeinderats am 20. April. „Doch ich will es nicht schönreden“, sagte Englert: „Wir haben eine Herausforderung.“

In der Vergangenheit haben die Stadtwerke etwa zwei bis drei Millionen Euro Gewinn jährlich an den Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe ausgeschüttet. Vor dem Corona-Einbruch konnten die Defizite der Bäder durch die Gewinnabführung der Stadtwerke ausgeglichen werden, so dass der Eigenbetrieb in der Summe einen Gewinn ausweisen konnte. Die aus den Gewinnen entstandene Liquidität ging zum Teil als Einlage ins Vermögen an die Stadtwerke zurück.