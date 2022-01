Beim ersten Montagsspaziergang der Coronamaßnahmen-Kritiker in diesem Jahr hat die Polizei die Personalien von sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgenommen. Am vergangenen Montag haben die Beamten bei 370 Teilnehmern wieder mehrere Ordnungswidrigkeits- und ein Strafverfahren eingeleitet wegen Auflagenverstößen gegen das Abstands- und Maskenverbot. Und auch wenn das Verwaltungsgericht das Verbot der Montagsspaziergänge in Bad Mergentheim gekippt hat, wegen der bis dahin noch gültigen