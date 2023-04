VHS Schorndorf: Ausstellung der schwerhörigen Künstlerin Tatjana Orlob

Wie es ist, schwerhörig geboren zu sein, und dennoch einen Weg zu finden, sich in der Kunst durch Musik und Tanz auszudrücken, darüber kann die Tochter zweier Musiker eindrücklich berichten. Tatjana Orlob wird ab 14. Mai in der Volkshochschule Schorndorf unter dem Titel „in und out of balance - frangere fragmente“ ihre Werke ausstellen.

Was hat es mit dem Titel auf sich? Wie verbindet die Künstlerin, die ein Studium der Malerei und des zeitgenössischen Tanzes absolviert hat, diese Elemente miteinander? „Der Weg in die Musik war mir versperrt. Also musste ich in die Malerei und dann in den Tanz gehen. Der Tanz gab mir die Nähe zur Arbeit mit der Musik. Die Malerei gab mir das Auge, das Kompensieren meines Gehöres, und dazu die Erfahrung, die Prägung als Tänzerin mit Bewegung und Musik – all das zusammen fließt in meine Arbeiten.“

Ihr erstes Kunstwerk ist 2004 auf Mallorca entstanden und ist heute noch dort zu finden: es besteht aus lauter kleinen Zeichnungen der Natur und hat keinen Namen. An ihre erste Ausstellung erinnert sich Orlob noch genau: „Es war für mich ein Geschenk, im Haus des Großvaters von Anne Frank ausstellen zu dürfen: das Frank Loebsche Haus in Landau in der Pfalz.“

13 Werke werden ab Mitte Mai ausgestellt

Und wie der Kontakt nach Schorndorf für ihre anstehende Ausstellung erstanden ist? Tatjana Orlob ist Mitglied des Stuttgarter Künstlerbunds. Dort habe sie mitbekommen, dass Ausstellungen im Hause der Volkshochschule Schorndorf möglich sind. „Ich hatte mir begeistert das Haus angeschaut, und die Sympathie zwischen mir und Fachbereichsleiterin Carmen Wirth war gleichermaßen da. So ist die Zusammenarbeit entstanden.“

Nun werden ab Mitte Mai etwa 13 Werke ausgestellt. „Die Besucherschaft darf sich auf schöne und helle Farben freuen. Es soll Freude machen, hinzuschauen“, so die Künstlerin.

Der Inhalt ihrer Kunstwerke sei wie eine Suche. Bruchstücke, die zusammengefügt werden. „In die Schichten hinein erodiert. Die Farben leuchten, aber in der Nähe wirkt die Leinwand stellenweise wie ausgetrocknete Erde, wie ausgetrocknetes Flussbett. Da hinein zeichnen sich meine Fragen, meine Antworten. Zarte Linien, Schrift und Text werden zur Textur, nicht lesbar gestrickt zum Zeichengewebe aus Schriftpoesie. Die gesamte Komposition wird sensibel wie eine Partitur austariert“, beschreibt Orlob ihre Arbeit. „Fragmente“, Bilder aus dem Gleichgewicht fallend, neu ordnend, nach Balance suchend.

Titel der Ausstellung an der VHS Schorndorf ist durchdacht

Auch der Titel der Ausstellung ist wohl durchdacht: „Mich beschäftigt seit langem das Thema Fragmente, ‚Frangere’, und darin kam ich auf ‚in und out of balance’.“ Es wie ein Prozess, eine Suche. „Unsere Leben sind wie Bruchstücke, dahin verworfen, wieder neu zusammen setzend, gewichtend auf den Kopf gestellt, wieder zerbrochen und wieder neu gefügt.“ „in und out of balance“ ist die Suche nach Balance, welche sich immer wieder neu und anders zusammensetzt.

Tatjana Orlob ist in der Tradition des deutschen zeitgenössischen Tanzes ausgebildet worden, und hat 20 Jahre als Solistin gearbeitet. „Meine Vorgängerin war Dore Hoyer.“ Ein eigenes Vorbild habe sie nicht gehabt, sagt Orlob: „Ich wollte immer mir selbst ein Vorbild sein.“ Aber ja, sagt sie, Lieblingskollegen, die ihr in Gedanken nahe sind, die habe sie: Pina Bausch, Gerhard Bohner, Anselm Kiefer und ganz besonders Paul Klee. Und in der Musik begleitet sie ein Leben lang ein Komponist: Johann Sebastian Bach.

Warum gerade Bach? Sie sei mit Bach am Cello groß geworden, erzählt sie. „Bach ist wie Anfang und Ende. Mathematik. Faszination. Kennen Sie das Morimur vom Hillard Ensemble? Die Chacconne Violine Solo. Das klingt wie das Universum.“