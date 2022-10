VHS Schorndorf: Junge Frauen führen "Hommage an das Meer" zu Klima-Gefahren auf

Das Meer – ein Ort der Sehnsucht, der Erholung und der Freiheit. Ein Ort voller Mythen, Gedanken und voller Leben. Unter dem Titel „In die Tiefe – eine Hommage an das Meer“ veranstaltet die Volkshochschule Schorndorf am 22. Oktober eine Lesung mit Musik. Mit Prosatexten, Gedichten und Musik werden Judith Quast, Sophie Richter, Malin und Meike Recknagel die Facetten des Meeres auf die Bühne bringen. Doch es geht um mehr, denn im Zuge des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und Ausbeutung mariner Ressourcen steht die Ökologie dieses Lebensraumes auf dem Spiel. Die Konzeption und Dramaturgie stammen von Malin Recknagel. Die 23-Jährige macht im Vorfeld Lust auf die Veranstaltung.

Wie setzt sich dieses Quartett zusammen?

Meike, Judith und ich sind in Schorndorf aufgewachsen, Sophie kommt aus Augsburg. Für das Studium sind wir inzwischen alle weggezogen. Ich studiere Biologie und Physik in Tübingen. Durch eine langjährige musikalische Ausbildung habe ich aber auch einen künstlerischen Hintergrund. Judith Quast ist 23 Jahre alt, studiert Sprechkunst an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Sophie Richter, 24 Jahre, ist ebenfalls Studentin für Sprechkunst sowie für Umweltschutztechnik in Stuttgart. Meike ist 25 Jahre alt und hat ein abgeschlossenes Orchestermusikstudium mit dem Hauptfach Querflöte. Aktuell studiert sie zudem Musikmanagement in Saarbrücken.

Sie machen solch eine Lesung nicht zum ersten Mal...

Wir haben bereits 2020 eine Lesung zum Thema „Lebensräume“ veranstaltet. Damals konnten wir mit den Spenden Nistkästen für Wanderfalken in der Region finanzieren. Leider hat die Corona-Pandemie den Maßstab der Veranstaltung stark eingeschränkt. Trotzdem hatte ich das Gefühl, wir haben das Publikum erreicht. Das spiegelte sich zum einen im Spendenergebnis wider, zum anderen in der positiven Rückmeldung, die wir erhalten haben.

Was verbinden Sie mit dem Meer?

Das ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Ich habe mich schon immer sowohl am als auch im Wasser wohl gefühlt. Am Anfang stand einfach die Faszination für die Weite des Meeres, für die Kraft und gleichzeitig die Ruhe. Je mehr ich mich im Laufe der Zeit mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr Dimensionen hat es angenommen. Die Vielfalt der Lebewesen, der evolutionäre Ursprung, aber auch die offenen Geheimnisse beeindrucken mich zutiefst.

Wie sind Sie auf die Idee für diese Konzeption/Dramaturgie gekommen?

Zuerst stand nur fest, dass ich irgendwas zum Thema Meer machen will. Ich habe mir geschichtliche und philosophische Hintergründe angelesen, um auch die „nicht-ökologischen“ Perspektiven aufs Meer, die ich mindestens genauso wichtig finde, nachzuvollziehen. Ehrlich gesagt war es schwer, mich in der Vielzahl der Anschauungen nicht zu verlieren. Sehr viel findet gar keinen Platz in der Lesung. Das würde schlichtweg den Rahmen sprengen. Geholfen hat es dennoch, weil sich die Perspektiven super in unseren Texten wiederfinden.

Wie kam die Auswahl von Prosatexten und Musik zustande?

Es gibt natürlich einen unglaublichen Literaturfundus zum Thema Meer, aber vieles eignet sich von der Länge oder dem Stil gar nicht für die Lesung. Auf die Texte sind wir letztlich teils zufällig gestoßen, teils entstammten die Ideen dem Repertoire der Sprecherinnen. Als die Vorauswahl dann stand, ging es vor allem darum, eine schlüssige und runde Reihenfolge zu finden. Bei der Musik war es etwas schwieriger, vor allem, weil wir uns auf die Literatur für Querflöte solo eingegrenzt haben. Letztlich ist aber genau das eine Stärke. Wir haben nun vor allem zeitgenössische Stücke gewählt, die mit Klangfarben, Techniken und der Sprache spielen. Dadurch gewinnen sie einen starken inhaltlichen Bezug.

Wie gelingt der Zusammenhang zwischen Sehnsuchts-Prosatexten, Klimawandel und Umweltverschmutzung?

In erster Linie sind die Sehnsucht und alle positiven Assoziationen mit dem Meer ein Ansatzpunkt, um dafür zu sensibilisieren. Es macht greifbar, warum es auch auf individueller Ebene lohnenswert ist, das Meer zu schützen. Dass das Meer so ein Sehnsuchtsort ist, macht es allerdings auch schwerer, den Umweltproblemen ins Gesicht zu schauen. Die empfundene Schönheit, das Ideal der Ruhe, die Freiheit und Unendlichkeit sind zudem nur eine Seite der Medaille. Das Verhältnis der Menschen zum Meer ist seit jeher von Ambivalenzen geprägt. Stürme und Fluten, aber auch die Dunkelheit und Unwissenheit über die Tiefen des Meeres können durchaus mit Furcht verbunden sein. Wie begegnet man dieser Furcht? Seit der Industrialisierung ist es oft die technische Ermächtigung. Die Art und Weise, wie wir das Meer nutzen und nutzen können, hat sich seither stark verändert.

Welche Autoren widmen sich dem Meer?

Die Umweltproblematik beziehungsweise das Mensch-Natur-Verhältnis hat sich mit der Zeit auch in die Literatur eingeschlichen. Bei uns sind es insbesondere Gedichte von Sarah Kirsch, die innerhalb der ästhetischen Lyrikform inhaltlich Bezug auf die Verschmutzung des Meeres nehmen. Die Ambivalenz der Empfindungen dem Meer gegenüber ist in der Literatur ebenfalls bereits eingeprägt. Keiner der Autoren, die wir gewählt haben, stellt ein einseitiges Bild dar. Um auch Fakten zum Klimawandel und der Umweltverschmutzung einzubringen, haben wir selbst einen kleinen Informationsteil zusammengestellt.

Was erwartet die Zuhörer am Veranstaltungsabend?

Eine Reise ans Meer mit einer Mischung aus Naturprosa, philosophischen, informativen Teilen, witzigen Urlaubsanekdoten und Musik. Ich bin sehr gespannt, welche Reaktionen wir erleben werden. Denn mit dem Meer wagen wir uns an ein extrem globales Thema. An dieser Stelle möchte ich auch noch einen Dank an die VHS aussprechen, die unser ehrenamtliches Engagement so toll unterstützt und eine Plattform für uns bietet. Ohne die reibungslose Organisation und Kooperation würde unsere Message nirgends ankommen.

Eintritt frei

„In die Tiefe – eine Hommage an das Meer“, Lesung mit Musik. Termin: Samstag, 22. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, Volkshochschule, Augustenstraße 4, Großer Saal, Eingang Stadtbücherei. Der Eintritt zur Lesung ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Spenden für den Meeresschutz sind willkommen.