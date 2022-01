Vier Jahre Tüfteln, Forschen und Entdecken. Das vierjährige Bestehen der Forscherfabrik Schorndorf feiert die Science-Erlebniswelt für Kinder am 5. und 6. Februar. An über 70 Stationen können Kinder und Erwachsene am Wochenende im Forscherparcours technische und naturwissenschaftliche Vorgänge erforschen. Zusätzlich bietet die Forscherfabrik in ihren Laboren Mitmach-Programme und eine Geburtstagsverlosung an.

Am Geburtstagswochenende sind beide Labore für Interessierte geöffnet. Im