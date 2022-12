Volksbank-Abriss in Schorndorf: Knifflige Prozedur zwischen Blumenladen und Kebap

Das Gebäude der Volksbank am Unteren Marktplatz hatte schon lange leergestanden. In letzter Zeit war es im Inneren mehr und mehr baufällig geworden. Anfang November war der Bagger in Aktion getreten, jetzt schreitet der Abbruch immer weiter voran. Zwischen Blumen Walter und dem Marktplatz-Kebab klafft eine Lücke. Wo früher Geld abgehoben und Überweisungen gemacht wurden, liegen Steine, Bauschutt und Blechteile. Mittendrin: der gelbe Bagger der für den Abbruch zuständigen Firma Zlöbl.

Doch nicht mehr lange. Noch in diesem Jahr soll der ebenerdige Abbruch abgeschlossen sein, sagt Thomas Rösch, der als Bereichsleiter Facility Management für die Bauvorhaben der Volksbank zuständig ist. Anfang des kommenden Jahres wird mit dem Aushub für das neue Wohn- und Geschäftshaus begonnen. Zunächst werden mit Hilfe von Gründungspfählen rund um das Abbruchhaus die Nachbarhäuser gesichert, damit diese bei den Bauarbeiten nicht zusammenfallen. Mitte, Ende Februar rechnet die Volksbank dann mit dem Start der Aushubarbeiten. Im März sollen die Arbeiten am Neubau beginnen.

Durch die Bauarbeiten fallen zwei Parkplätze weg

Es sind knifflige Abbruch- und Bauarbeiten, die derzeit auf dem Unteren Marktplatz ablaufen. Die Volksbank Stuttgart ersetzt am Unteren Marktplatz die ehemalige Filiale durch ein modernes Wohn- und Geschäftshaus, doch das muss sich in die historische und eng stehende Bebauung des Standorts sensibel einfügen. Einschränkungen für die Nachbarn bleiben während der Bauzeit nicht aus. In Kürze wird ein großer Bauzaun die Baustelle vom Unteren Marktplatz abtrennen. Das Parken auf dem Unteren Marktplatz soll weiterhin möglich sein, allerdings wird die Verkehrsführung geändert. „Zwei Parkplätze fallen während der Bauzeit weg, die anderen werden neu angeordnet, erklärt Thomas Rösch.

Bis Ende 2024 entsteht am Unteren Marktplatz 19 ein neues Gebäude mit insgesamt 443 Quadratmeter Fläche. Auf 336 Quadratmetern Wohnfläche entstehen fünf Mietwohnungen, im Erdgeschoss außerdem eine 107 Quadratmeter große Gewerbefläche, in der den Wünschen der Volksbank zufolge ein Laden einziehen soll. Anfragen für die Ladenfläche seien schon eingegangen, sagt Thomas Rösch. Auch Platz für einen Geldautomaten wird es wieder geben. Die Volksbank Stuttgart wird als Eigentümerin des Gebäudes die Flächen komplett vermieten und nicht für sich nutzen, da ganz in der Nähe die Regionaldirektion Schorndorf alle Bankdienstleistungen anbietet.

Eigentlich hätte das marode Gebäude der Volksbank am Unteren Marktplatz 19 längst abgerissen werden und die Bauarbeiten für einen Neubau beginnen sollen. Doch der Bauboom hat der Volksbank offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zuerst fand sich nach der Ausschreibung gar kein Unternehmer, der den Rohbau übernehmen wollte, dann gingen bei der Volksbank zwei Angebote ein, die allerdings den Kostenrahmen deutlich gesprengt hätten. „Die Angebote lagen so weit außerhalb unserer Kalkulation, dass wir es nicht verantworten konnten“, hatte Thomas Rösch damals erklärt. Die Bauarbeiten mussten bis mindestens Spätherbst verschoben werden. Mittlerweile, sagt Rösch, habe die Baubranche wieder Luft, weil aufgrund der diversen Krisen viele Bauträger ihre Bautätigkeiten zurückgefahren haben. Auch die Preise seien wieder ein Stück weit nach unten gegangen.

Die Volksbank Stuttgart baut aktuell nicht nur in Schorndorf. In Fellbach entsteht zurzeit ein Neubau für die Regionaldirektion mit einer Bankfläche von 930 Quadratmetern und sechs Wohnungen darüber. Gebaut wird auch in Leinfelden. Hier wird ein bestehendes Gebäude umgebaut, ein neuer Standort der Volksbank soll entstehen. Gleichzeitig werden aber auch viele kleine Filialen dichtgemacht. Zum 1. März wandelt die Volksbank Stuttgart drei weitere Filialen im Rems-Murr-Kreis in reine Selbstbedienungsfilialen ohne Schalterbedienstete um. Betroffen sind diesmal die Standorte Bittenfeld, Großheppach und Weiler zum Stein. Die „Kundenbedürfnisse“, so die Volksbank in einer Pressemitteilung, hätten sich verändert: Weil es mittlerweile ein „deutlich verbessertes Angebot an digitalen Dienstleistungen“ gebe, „erledigen Bankkundinnen und -kunden ihre Geschäfte zunehmend selbstständig“.