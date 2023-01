Volksbank-Abriss in Schorndorf: Warum der Döner-Laden jetzt Sorgen hat

Döner, Pommes, Pide: Vor einem Jahr hat Nihat Ucar am Unteren Marktplatz den türkischen Imbiss übernommen. „Bisher war ich mit dem Geschäft zufrieden, es ist ganz gut gelaufen“, berichtet der 48-jährige Inhaber. Seit November hat er allerdings ein Problem – und zwar in der allernächsten Nachbarschaft, wo ihm eine große Baustelle das Geschäft verhagelt. Wie berichtet, ist dort das alte Gebäude der Volksbank abgerissen worden, nachdem es lange Zeit leer gestanden hatte. Anfang November waren die Bauarbeiten losgegangen, das marode Gebäude war zwischen der bestehenden Bebauung am Unteren Marktplatz abgerissen worden. Bagger, Schmutz, Baustellenkrach und ein Bauzaun waren fürs Geschäft nicht eben zuträglich. Inzwischen ist der Abbruch abgeschlossen – und zwischen Blumen Walter und dem Marktplatz-Kebab klafft eine breite Lücke. Doch Optimismus will bei den angrenzenden Geschäftsleuten noch immer nicht aufkommen.

„Von Anfang November bis Mitte Dezember war es eine Katastrophe für uns“, erzählt Nihat Ucar. Auf dem Marktplatz hätten zwei riesige Container gestanden, die Leute hätten den Ladeneingang zu seinem Fast-Food-Geschäft kaum noch gesehen. Staub und Krach seien dazugekommen: „Unser Geschäft ging um mindestens 50 Prozent zurück.“ In seiner Not rief Nihat Ucar bei der Volksbank an. Dort habe er erfahren, dass man dagegen nichts machen könne. Seit dem Ende der Abbrucharbeiten ist Ruhe eingekehrt, doch Ucar fürchtet: Die Ruhe wird nicht von Dauer sein. „Ich habe wirklich Angst, dass das Geschäft wieder zurückgeht“, sagt er. Auch weil er ohnehin mit Inflation und Kostenexplosionen bei Energie und Lebensmitteln zu kämpfen hat, machen ihm die Baustelle und deren Folgen für sein Geschäft richtig Angst: „Für mich ist das existenzbedrohlich.“

Blumen Walter ist aktuell geschlossen

Wer derzeit im benachbarten Blumen-Laden Walter ein Blumensträußchen kaufen will, steht vor verschlossener Tür. „Aufgrund der Baustellensituation in unserer unmittelbaren Nachbarschaft haben wir aktuell geschlossen“, heißt es auf dem Anrufbeantworter. Frühestens am 6. Februar will der Blumen-Laden laut Ansage wieder öffnen. Zukunftssorgen plagen Doris und Erika Walter, die das Geschäft 1997 von den Eltern übernommen haben, nicht erst seit November: Sorgen haben sie wegen der immer wieder diskutierten Umbaupläne für den Unteren Marktplatz und den möglichen Wegfall der dortigen Parkplätze, aber eben auch wegen des Neubaus, den die Volksbank plant. Die Erreichbarkeit ihres Blumenladens werde auf jeden Fall davon beeinträchtigt sein, sagten die beiden Inhaberinnen schon vor Beginn der Abbrucharbeiten in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Dass Einschränkungen für die Nachbarn während der Bauzeit nicht ausbleiben, räumt man bei der Volksbank ein – und sie kommen nicht überraschend. Die gute Nachricht: Nach Angaben von Thomas Rösch, der als Bereichsleiter Facility Management für die Bauvorhaben der Volksbank zuständig ist, sind die schlimmsten Folgen wie Lärm und Staub mit dem Ende des Abbruchs wohl schon vorbei. Andererseits, sagt er, werde es bis Ende 2024 dauern, bis das Gebäude fertig ist - die Anlieger müssen also weiter mit Beeinträchtigungen rechnen.

Zwei Parkplätze fallen weg

An diesem Dienstag wird ein größerer Bauzaun eingerichtet, der die Baustelle vom Unteren Marktplatz abtrennt. Das Parken soll weiterhin möglich sein, allerdings wird die Verkehrsführung geändert. „Zwei Parkplätze fallen während der Bauzeit weg, die anderen werden neu angeordnet“, so Thomas Rösch. Am Montag wird mit dem Verbau für das neue Wohn- und Geschäftshaus begonnen. Zunächst werden mit Hilfe von Gründungspfählen rund um das Abbruchhaus die Nachbarhäuser gesichert, damit diese bei den Bauarbeiten nicht zusammenfallen. Mitte, Ende Februar rechnet die Volksbank mit dem Start der Aushubarbeiten. Im März sollen die Arbeiten am Neubau beginnen.

Arbeiten dauern bis Ende 2024

Bis Ende 2024 entsteht ein Gebäude mit insgesamt 443 Quadratmetern Fläche. Auf 336 Quadratmetern Wohnfläche entstehen fünf Mietwohnungen, im Erdgeschoss außerdem eine 107 Quadratmeter große Gewerbefläche, in der den Wünschen der Volksbank zufolge ein Laden einziehen soll. Anfragen für die Ladenfläche seien schon eingegangen, sagt Thomas Rösch. Auch Platz für einen Geldautomaten wird es wieder geben. Die Volksbank Stuttgart wird als Eigentümerin des Gebäudes die Räumlichkeiten komplett vermieten und nicht selbst nutzen, da bereits die Regionaldirektion Schorndorf alle Dienstleistungen anbiete.