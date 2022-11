Volksbank in Schorndorf: Der Abbruch beginnt - Neubau bis Sommer 2024

Die Volksbank und die Mieter der Wohnungen sind schon lange ausgezogen, dass hier vor drei Jahren der Gartenschau-Shop zu finden war, ist fast schon vergessen: Jetzt wird das Gebäude am Unteren Marktplatz 19 abgerissen. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 7. November. Bis Sommer 2024 soll das neue Wohn- und Geschäftshaus mit 336 Quadratmetern Wohn- und 107 Quadratmeter Gewerbefläche im Erdgeschoss entstehen. Die Volksbank Stuttgart wird als Eigentümerin des Gebäudes die Flächen vollständig vermieten und nicht für sich nutzen, da ganz in der Nähe die Regionaldirektion Schorndorf alle Bankdienstleistungen anbietet. Und für Volksbank-Kunden gilt: Sie können auch während der Bauarbeiten den Bankomaten am Eingang des Postturms nutzen.

Parken auf dem Unteren Marktplatz

Die Abrissarbeiten dauern nach Auskunft der Stadtverwaltung voraussichtlich bis Mitte Dezember. Bis Ende Februar 2023 folgen dann der Tiefbau und die Aushebung einer Baugrube, damit bis Ende Oktober der Rohbau stehen kann. Die Fertigstellung ist für August 2024 geplant. Während der Bauphasen wird es zu Lärm- und Staubemissionen kommen, insbesondere beim Abbruch und Baugrubenaushub. Das Parken auf dem Unteren Marktplatz ist auch während der Bauzeit möglich, allerdings wird die Verkehrsführung geändert und es gibt zwei Parkplätze weniger.

Eigentlich hätte das marode Volksbank-Gebäude längst abgerissen werden und die Bauarbeiten für einen Neubau beginnen sollen. Doch der Bauboom hat der Volksbank Ende vergangenen Jahres einen Strich durch die Rechnung gemacht: Zuerst fand sich nach der Ausschreibung kein Unternehmer, der den Rohbau übernehmen wollte, dann gingen bei der Volksbank zwei Angebote ein, die allerdings den Kostenrahmen deutlich gesprengt hätten.

„Die Angebote lagen so weit außerhalb unserer Kalkulation, dass wir es nicht verantworten konnten“, erklärte Anfang 2022 Thomas Rösch, der als Bereichsleiter Facilitymanagement für die Bauvorhaben der Volksbank zuständig ist. Da das Gebäude aufgrund der Tauben unterm Dach nur außerhalb der Brutzeit abgerissen werden darf, war damals schon klar, dass die Bauarbeiten in den Spätherbst verschoben werden.

Ensemble steht unter Denkmalschutz

Entstehen soll an dieser Stelle wieder eine SB-Filiale mit Bankomaten und ein 100 Quadratmeter großes Geschäft, außerdem fünf Wohnungen in den Obergeschossen. Der Brandschutz und die Gestaltung zwischen den umliegenden Häusern waren eine Herausforderung, aber auch, ein Haus zu bauen, das sich in das Ensemble am Unteren Marktplatz einfügen wird. Mit der Planung des Neubaus wurde das Winterbacher Architekturbüro Bloss/Keinath beauftragt. Nach Angaben des Planers Andreas Bloss steht das Gebäude nicht unter Denkmalschutz, wohl aber das Marktplatz-Ensemble, weshalb das Baugesuch auch im Gestaltungsbeirat vorgestellt wurde.