Die Volksbank Stuttgart hat den stattlichen Betrag von 22.500 Euro als Spende an die Aktion „Miteinander - Füreinander“ des Zeitungsverlags Waiblingen überwiesen. Ein Drittel des Betrags, also 7500 Euro, stammt aus dem Bezirk Schorndorf und wurde nun symbolisch in Form eines übergroßen Schecks übergeben. Dieter Retter, Regionaldirektor Volksbank Stuttgart, händigte den symbolischen Scheck an Jutta Pöschko-Kopp aus. Die Redaktionsleiterin der Schorndorfer Nachrichten und stellvertretende