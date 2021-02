Die Volkshochschule Schorndorf startet in ein neues Semester und hat ihr Online-Angebot weiter ausgebaut. Sprachkurse, politische Vorträge und Gesundheitstipps werden in den nächsten Wochen und Monaten online angeboten. Das Team von Leiter Oliver Basel bereitet sich aber auch auf Präsenzveranstaltungen wieder vor.

Die Volkshochschule ist mit dem Thema Fernweh in ein neues Semester gestartet. Gerade jetzt, wo Reisen in ferne Länder für die meisten Menschen unmöglich ist, will sich die