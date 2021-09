Mit dem Mühlbachhaus in Schorndorf ist vor 13 Jahren das erste Mehrgenerationenhaus bezogen worden. Nun haben sich in Schorndorf Menschen zusammengefunden, die ein weiteres Mehrgenerationenhaus planen.

Im Rahmen eines Vortrags an der Volkshochschule in Schorndorf will die Initiativgruppe vom Mehrgenerationenhaus NEST (Nachhaltig, Engagiert, Sozial, Tolerant) das neue Projekt vorstellen. Die Gruppe sei offen für weitere Interessierte, heißt es in einer aktuellen