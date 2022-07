Volkshochschule Schorndorf: Nach 30 Jahren verlässt Hans Bertleff seinen Bereich "Fotografie"

„Ich habe das Rentenalter weit überschritten“, sagt Hans Bertleff und lacht. Mit seinen 72 Jahren gehört er zwar längst noch nicht zum alten Eisen. „Aber nach 30 Jahren ist jetzt mal Schluss. Die Jüngeren sollen ran. Ich bin eigentlich nur deshalb so lange bei der Volkshochschule Schorndorf geblieben, weil man mich hier nicht gehen lassen wollte.“ Wie wahr, ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Laut Daniel Dietrich (VHS-Fachbereichsleiter für Geographie, Naturwissenschaften, Ökologie, Rechts- und Verbraucherfragen, Fotografie, Pädagogik, Psychologie) hat Hans Bertleff den Bereich „Fotografie“ in der VHS durch sein Wirken entscheidend mitgeprägt.

Hans Bertleff war seit 1992 an der VHS tägig und hat in dieser Zeit mit unzähligen Fotoworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene die Programme bereichert. Das Bildmaterial, das im Verlauf der Fotoworkshops entstanden ist, wurde in regelmäßigen Ausstellungen auch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Kurse waren immer sehr schnell ausgebucht

Mit etwa 13 Jahren hat Hans Bertleff seine erste Kamera in Händen gehalten – eine „Allerweltskamera von Kodak“, erinnert er sich. Enttäuscht sei er von ihr gewesen. Er schmunzelt: „Als ich den Film abgeben habe, und die Bilder haben wollte, sagte der Verkäufer: Soll ich den Film gleich wegwerfen? – Denn er war leer.“ Warum die Kamera keine Bilder gemacht hat? Wurde sie etwa falsch bedient? Hans Bertleff nimmt es mit Humor: „Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir dann eine andere Kamera gekauft.“ Das Hobby hat ihn nie losgelassen. „Irgendwas“ habe immer mit der Fotografie zu tun gehabt, studiert hat Bertleff Produktentwicklung beziehungsweise -gestaltung.

Hauptberuflich war er an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd als Dozent für Fotografie tätig. Für die Volkshochschule Schorndorf sei es ein absoluter Glücksfall gewesen, dass er als Dozent für Fotografie über einen so langen Zeitraum Kursangebote durchgeführt habe. Seine Expertise wurde auch von anderen Volkshochschulen geschätzt – er war unter anderem auch an der Volkshochschule Stuttgart als Dozent für Fotografie tätig.

Die Kurse seien immer sehr schnell ausgebucht gewesen. „Wenn die VHS die Kurse nachts online gestellt hat, waren am Morgen alle Plätze belegt“, sagt der 72-Jährige. Meistens habe er 20 bis 25 Teilnehmer in den Workshops unterbekommen. „Wenn man Pech hatte, ist man in die Kurse als Neuling gar nicht reingekommen, weil sie so schnell ausgebucht waren und ‘ein harter Kern’ immer dabei war.“

Bertleff, der eher zurückhaltend und bescheiden ist, nicht gern im Mittelpunkt steht und schon gar nicht gerne in der Öffentlichkeit, hat immer versucht, seinen Kursteilnehmern nicht die klassische Praxis an der Kamera zu erklären: Wann benötigt man die Tiefeneinstellung? Wie bedient man eine Digitalkamera? „Diese Antworten darauf kann man in der Bedienungsanleitung nachlesen.“ Ihm gehe es immer um ein Thema, das er vorgibt, oder zumindest um eine Richtung.

Gesammelte Werke

Ein DVD-Stapel steht bei Daniel Dietrich im Büro. Gesammelte Werke sozusagen, von den abgehaltenen Workshops. Darunter Titel wie „Anders leben“, „Stadtwerke“, „Schorndorfer Schrebergärten“, „Das Röhm“, „Energie aus der Biotonne“, „Mobilität“ um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Der Einfluss von Hans Bertleffs Wirken lässt sich zudem daran ermessen, dass sich 2010 eine Gruppe von Fotografinnen und Fotografen aus Schorndorf und Umgebung unter dem Namen Licht21 zusammengeschlossen hat (www.licht21.de).

Diese Gruppe rekrutierte sich überwiegend aus Teilnehmenden der Fotoworkshops, die der Faszination der Fotografie erlegen sind, ihr gemeinsames Hobby miteinander teilen und ihr Know-how dazu erweitern wollten.

„In der Mannschaft sind und waren welche dabei, die genauso lange dabei sind oder waren wie ich.“ Der Abschied fällt ihm nicht leicht. Tränen schießen Hans Bertleff in die Augen, wenn er an seine Kurs-Abschlussbesprechung denkt. So ganz, sagt er, wird er nicht loslassen können, die eine oder andere Idee habe er im Kopf, die er aber an dieser Stelle nicht verraten möchte.

Was lässt sich schwer fotografieren?

Was die Leidenschaft Fotografie für ihn ausmacht, kann Hans Bertleff nur ganz schwer beschreiben. Er liebe es sowohl „Mensch wie auch die Natur vor der Linse zu haben“. Was er am liebsten fotografiert hat? Porträt-Aufnahmen von seinem Freund Rolf Bodenseh, ein bekannter Bildhauer, lautet die Antwort. Viele Aufnahmen seien da in Italien entstanden, erinnert sich Bertleff.

Ob es wohl etwas gibt, was sich ganz schwer fotografieren lässt? „Ja“, antwortet der 72-Jährige prompt: „Mich!“ Er stehe nicht gerne vor der Kamera, schon gar nicht, um sich in Pose zu stellen. „Ich bin zufrieden mit den Fotografien die ich habe und mache.“ Ohne Zweifel habe sich die Fotografie in den vergangenen Jahren verändert. Man denke nur an die Bilder, die schnell mit dem Handy gemacht werden. Für den privaten Gebrauch, oder „um zu zeigen, was man gerade isst“, mag das alles in Ordnung sein, äußert Bertleff seine Meinung.

Aber wenn es um die „echte“ Fotografie geht, dann gehe nichts über das Arbeiten mit einer Spiegelreflexkamera. Wenn er fotografiere, schneide er kaum bis gar nichts zu an den Bildern, sagt der 72-Jährige. Wichtig sei es, sich auf das Thema einzulassen: „Wie ist die Stimmung? – Das habe ich versucht, meiner Gruppe immer beizubringen“, sagt der Rentner. Vom schnellen Fotografieren, dem „Klick klick klick“, wo man geht und steht, hält Bertleff nichts. Zeit nehmen, sich einlassen, das zähle. Warum manche in kürzester Zeit viele Bilder machen? „Weil sie Angst haben, dass sie etwas versäumen.“

Der Nachfolger steht schon fest

Das aktuelle Semester stand thematisch mit drei Fotoworkshops zum Thema „Zurück zu den Wurzeln – Auf den Spuren der Schorndorfer Stadt-Architektur – zwischen Tradition und Moderne“ ganz im Zeichen Schorndorfs. Fotografiert wurde dazu in der Hahn’schen Mühle auf dem Alten Friedhof sowie zwischen dem modernen Postturm-Areal und der Manufaktur. Die Fotogruppe rund um Hans Bertleff liefert damit eine Art fotografische Chronik zur Stadtgeschichte Schorndorfs ab, die einen Bezug zum Beginn seiner Tätigkeit als Dozent herstellt – denn solch ein Seminar war das erste, das Bertleff in der VHS geleitet hat. Die meisten seiner Themen für die Kurse habe er sich selbst ausgedacht. „Es hat mir alles großen Spaß gemacht, ich war mit Freude dabei.“

Und wer übernimmt nun seine Workshops in der VHS? Seinen Nachfolger an der Hochschule in Schwäbisch Gmünd – „ich habe ihn selbst eingesetzt“, sagt Bertleff nicht ohne Stolz – werde jetzt auch in der VHS Schorndorf in seine Fußstapfen treten. Den Namen nennt er noch nicht – nur soviel: „Er hat seinen ganz eigenen Stil und wird hier neuen Schwung reinbringen.“