Von 11. bis 15.04.: Arbeiten an der Strecke der Wieslauftalbahn bei Schlechtbach

Der Zweckverband Verkehrsverband Wieslauftalbahn (ZVVW) und die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH (WEG) investieren in die Strecke der Wieslauftalbahn.

Von Dienstag, 11. bis Samstag, 15. April, finden im Bereich Schlechtbach umfassende Oberbauarbeiten statt. Der Untergrund unter den Gleisen wird modernisiert und verbessert und die Gleise werden zum Teil ausgetauscht. Dadurch werden bestehende Mängel beseitigt und der Fahrkomfort und die Lärmemissionen, die durch die Zugfahrten heute in diesem Bereich entstehen, langfristig verbessert.

Baumaßnahmen auch in der Nacht

Um die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten, werden die Baumaßnahmen in Schlechtbach auch in den Nachtstunden durchgeführt. ZVVW und WEG bitten hierfür alle Anwohner um Verständnis und entschuldigen sich für mögliche Unannehmlichkeiten. Die Arbeiten werden bis zum 16. April andauern. Im Zeitraum, vom 11. bis 15. April, ist aufgrund der Bauarbeiten auf der gesamten Strecke zwischen Schorndorf und Oberndorf kein Zugverkehr möglich.

Die Zugfahrten werden durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse pendeln in den gewohnten Taktlagen zwischen Schorndorf Grabenstraße (Bf) und Rudersberg Nord.

Reisende von/nach Oberndorf haben in Rudersberg Nord Anschluss an einen Kleinbus von/nach Oberndorf Brunnenplatz. Man sollte beachten, dass die Busse für die Strecke zum Teil längere Fahrzeiten aufweisen und die Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich ist.

Ersatzfahrplan im Internet

Übrigens: Wegen des Schienenersatzverkehrs auf der Wieslauftalbahn müssen von Dienstag, 11. April, 5 Uhr bis Sonntag, 16. April, 1 Uhr die Parkbuchten in der Grabenstraße, gegenüber der Einmündung Bismarckstraße, sowie in der Heinkelstraße auf Höhe des Hammerschlags gesperrt werden.

Den Ersatzfahrplan findet man an den Stationen der Wieslauftalbahn oder online unter der Adresse www.weg-bahn.de sowie in den Online-Auskunftsmedien des VVS und der DB.