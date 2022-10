Von 5 bis 23 Uhr geöffnet: Der Dorfladen in Schorndorf-Haubersbronn ist am Start

Ein Dorfladen ist in Haubersbronn seit langem sehnlichst erwünscht, nun wird er endlich Wirklichkeit: Am Freitag, 21. Oktober, wird der "Tante M"-Laden bei der Volksbank eingeweiht. Von 16 Uhr bis 21 Uhr können die Haubersbronner ihren neuen Nahversorger feiern, der ja auch echt was Besonderes ist. Ein Tante-Emma-Laden mit Öffnungszeiten an sieben Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr, von 5 bis 23 Uhr. Aber auch darüber hinaus hat der Dorfladen, der ganz anders als andere Einkaufsmärkte funktioniert, einiges zu bieten.

Viele Produkte aus der Region

Dazu gehört nicht nur das umfangreiche Sortiment mit 1100 Artikeln von Kaffee über Suppenwürfel, Fleisch und Käse bis hin zu Waschpulver, Zahnpasta und sogar Suppen to go. Bei den Zulieferern setzen die Betreiber – die Ehepaare Dominik und Saskia Nusser sowie Stephan und Sina Waibel – so weit wie möglich auf Unternehmen aus der Region. Wurst und Fleischwaren sowie Fertiggerichte kommen von der Landmetzgerei Nico Apeltauer aus Vordersteinenberg, von der Metzgerei Schäfer aus Weinstadt und der Metzgerei Niederwälder Hof in Wangen. Wildspezialitäten kommen aus Wetzgau, Kartoffeln und Zwiebeln liefert Daniel Linckh aus Altdorf, Eier der Hühnerhof Mack in Hermannsfeld, Obst und Gemüse kommen von den Gebrüdern Brecht aus Urbach, Brot und Brezeln von der Bäckerei Wiedmaier aus Urbach, der CO2-Zylinder für den Wassersprudler von R&F Mayer aus Waldhausen, Mehl und Brotbackmischungen werden von der Voggenbergmühle geliefert.

Kurze Wege bei der Lieferung, kurze Wege beim Einkaufen: Für Ortsvorsteher Erich Bühler ist der "Tante M"-Laden nicht nur der lang versprochene Nahversorger, sondern auch ein Schritt zum Klimaschutz und ein wichtiger Beitrag zur Ortsentwicklung. Viele Haubersbronner seien nicht mobil, sagt er, und mit einem Rollator in den Bus zu steigen und nach Schorndorf zum Einkaufen zu fahren, sei ja kaum machbar. Mit dem "Tante M"-Laden hätten die Senioren die Möglichkeit, unabhängig von den Fahrdiensten ihrer Kinder oder Nachbarn bequem selbst einkaufen zu gehen und dabei Leute zu treffen. Im Dorfladen soll es keine Riesenauswahl geben, aber alles, was es zum täglichen Leben braucht. „Für Leute ohne Auto ist es ideal“, sagt Bühler.

Und wie wird bezahlt?

Er selbst war jüngst im Seniorenkreis, um den Dorfladen vorzustellen und vor allem die speziellen Zahlungsmodalitäten. Denn an der Kasse stehen und die Euros aus dem Geldbeutel raussuchen – das war gestern. Im "Tante M"-Laden zahlen die Kunden bargeldlos mit einer EC-Karte oder einer Kundenkarte, die im Laden aufgeladen werden kann. In der Anfangsphase können die Kunden ihre Karte täglich aufladen lassen, später wird dies an einem Tag in der Woche angeboten. Denn täglich wird zwar Ware geliefert und eingeräumt, doch nicht immer ist Personal im Tante-Emma-Laden, der von einer Videokamera überwacht wird. Das Aufladen mit Bargeld oder übers Konto ist unkompliziert, in der ersten Zeit wollen die Betreiber aber immer im Laden und für ihre Kunden da sein: „In der Anfangszeit ist Betreuung nötig, um den Leuten den Ablauf zu erklären“, meint auch Erich Bühler. Die Ehepaare wechseln sich ab.

Die Idee hinter den Tante M-Läden

Vor zwei Jahren hat Gründer Christian Maresch zum ersten Mal die Idee des Selbstbedienungsladens auf dem Dorf umgesetzt, inzwischen gibt es bereits 24 „Tante M“-Läden – und jeden Monat werden es mehr. Das Konzept kommt an. Während angesichts der Energiekrise in großen Supermärkten darüber nachgedacht wird, abends früher zu schließen, hat der "Tante M"-Laden unschlagbare Öffnungszeiten, die den Laden auch für Berufstätige attraktiv machen. „Die Leute freuen sich sehr auf den Laden“, weiß der Ortsvorsteher. Das Notkonzept der vergangenen zehn Jahre sei damit überholt. Das dezentrale Konzept hatte laut Bühler Einkaufsmöglichkeiten an verschiedenen Stellen vorgesehen: Milch beim Bäcker, Bio-Gemüse im Blumenladen und Nudeln auf der Post.