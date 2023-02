Von einem, der nicht fliehen muss: Spenden aus Schorndorf für algerischen Töpfer

Fünf Jahre sind vergangen, seitdem Barbara Mallinckrodt von Ali, dem Töpfer, erzählt hat, der in der Großen Kabylei in Algerien einen eigenen Betrieb gegründet und damit seiner ganzen Familie, Schwägerinnen, Nichten und Neffen Arbeit geben kann. Mit Hilfe von Spenden aus Schorndorf in Höhe von 1780 Euro konnte er damals eine zweite Maschine zur Produktion von Couscous-Schalen, die in jedem algerischen Haushalt gebraucht werden, anschaffen und seinen Betrieb so ausbauen, dass er mittlerweile zwei Festangestellte beschäftigt. Für die Familienmitglieder, die bei ihm arbeiten, bedeutet das: Sie können auch ohne Ausbildung und ohne Anfahrtswege Geld verdienen. Eine Erfolgsgeschichte, die für Barbara Mallinckrodt nicht zuletzt auch das bedeutet: „Das ist ein Mensch, der nicht auf die Idee kommt, nach Europa zu fliehen.“

Im Oktober 2022 war Barbara Mallinckrodt mit ihren 83 Jahren zuletzt für drei Wochen zu Besuch in dem algerischen Bergdorf – und hat wieder einmal große Dankbarkeit für die finanzielle Hilfe aus Schorndorf erfahren. Damals, nach einem Zeitungsartikel über Ali und seine Töpferei im Jahr 2017, haben sich zwei Großspender sowie 30 Schorndorfer/-innen gefunden, die den algerischen Töpfer mit Beträgen zwischen 20 und 50 Euro unterstützen wollten.

Mit nachhaltigem Erfolg: Obwohl Analphabet, ist der Töpfer „voller Ideen“. Bei ihrem letzten Besuch konnte die Schorndorferin die Erfindung neuer Maschinen bestaunen: Jetzt müssen die Frauen, wie noch bei ihrem letzten Besuch, nicht mehr mit bloßen Füßen die Luft aus dem Ton stampfen. Geplant ist eine Erweiterung der Räume. Und mittlerweile sind Alis Tonschalen so beliebt und in weitem Umkreis bekannt, dass er nicht mal mehr auf Töpfermärkte gehen muss. „Die bestellte Ware wird bei ihm abgeholt“, berichtet Barbara Mallinckrodt.

Klimawandel: Das Wasser ist knapp

Obwohl es der Familie im Vergleich zu anderen Dorfbewohnern gut geht, vom Klimawandel und der damit verbundenen Wasserknappheit ist auch sie massiv betroffen. Stundenweise fließt kein Wasser, jeder Tropfen wird aufgefangen. Der Garten, von dem die ganze Familie gelebt hat, ist zur Wüste geworden, nachdem ein Schädling alle Wurzeln abgefressen hat. Von den zwei Wasserquellen auf dem Grundstück hat die Familie mittlerweile eine an die Dorfgemeinschaft abgegeben.

In Kontakt zu Ali und der ganzen Familie ist Barbara Mallinckrodt über einen Asylbewerber in Schorndorf gekommen. Anis, Alis Cousin, hat sie als Sprachhelferin in der Flüchtlingsunterkunft in der Wiesenstraße kennengelernt. Er hat sich im Remstal eingelebt und eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Doch die Geschichte von Ali, dem Töpfer, hätte in Schorndorf nicht erzählt werden können, wenn Barbara Mallinckrodt nicht irgendwann zu Anis gesagt hätte: Dein Land würde mich auch mal interessieren. Damit war die Einladung ausgesprochen. 2014 besorgte sie sich ein Visum und reiste alleine in das Dorf, in dem Anis als Jüngstes von elf Kindern aufgewachsen ist. Einige Male war die Schorndorferin bereits im Bergdorf zu Gast – und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein: „Ich will wieder hin.“ So groß ist die Gastfreundschaft und Herzlichkeit, mit der sie dort aufgenommen wird. Die Verständigung klappt auf Französisch: „Ich kenne das ganze Dorf.“