Von Sport bis Kultur: Wochenend-Tipps für Schorndorf

Das Wetter soll am Wochenende durchwachsen werden – Sonne, Wolken, Regen. Alles dabei. So bietet auch Schorndorf am Wochenende das eine oder andere, was man unternehmen kann. Vorschläge gefällig? Wer sportlich unterwegs sein will, kann beim kostenlosen, unterhaltsamen und fröhlichen fünf Kilometer Gemeinschaftslauf von „parkrun“ mitmachen. Treffpunkt ist am Samstag, 20. August, um 9 Uhr am Sportpark Rems, Richard-Kapphan-Straße 39. Mit machen darf jeder, der Lust an Bewegung hat: gehen, joggen, laufen. Es geht um keinen Wettbewerb, sondern einfach um Gemeinsamkeit.

Funny van Dannen in der Manu

Am Samstag, 20. August, ist ab 19.30 Uhr Funny van Dannen zu Gast in der Manufaktur: „Kolossale Gegenwart Tour 2022 - Open Air“. „Kolossale Gegenwart“ ist das 18te Album von Funny van Dannen und erschien Ende Juli. Seine Geschichten sind voller Humor und Poesie. Absurdes und zartbittere Ironie beleben Funnys Welt der kleinen Alltäglichkeiten und des großen Zaubers. Er glaubt ihnen nicht, den glatt polierten Wahrheiten, schaut neugierig und wertfrei hinter unsere Instagram-Biografien. Er ist einer, der nicht nur unfassbare Songs schreibt, er bringt diese in geradezu magischer Weise zum Vortrag. Kosten: 26 Euro Vvk plus Gebühr; 31 Euro Abendkasse; 19 Euro Mitglieder.

Führung in der Stadtkirche

„Stadtkirche im neuen Glanz“ heißt das Motto einer offenen Führung am Sonntag, 21. August um 15 Uhr. Eine der größten Kirchen in Württemberg wird Interessierten mit der über 500 Jahre alten, wechselvollen Geschichte vorgestellt. An der Außenfassade werden Figuren, Inschriften und interessante, baugeschichtliche Besonderheiten vor Augen geführt. Im Innern kann man die vielfältigen, wertvollen Kunstwerke mit ihren spannenden Geschichten bestaunen, sowie die Kanzel, die Wurzel Jesse, die Kirchenfenster, die Heiligenfiguren und das Netzrippengewölbe. Treffpunkt ist auf dem Kirchplatz. Kosten: sechs Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Eine Anmeldung ist bei der Stadtinfo Schorndorf (07181/602-6000 oder per Mail an stadtinfo@schorndorf.de erforderlich.