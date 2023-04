Vor 80 Jahren haben Nazis viele Sinti und Roma getötet - auch in Schorndorf

Im März 1943 begann auch in Württemberg die Verhaftung und sofort sich anschließende Deportation der Sinti und Roma in die Vernichtungslager. Insgesamt wurden von den Nazis zwischen 200.000 und einer halben Million Angehörige dieser Volksgruppe aus ganz Europa ermordet.

Darunter auch acht Mitglieder der Familie Guttenberger, die seit 1935 in einem Häuschen in der Römmelgasse wohnten. In der Kriegschronik der evangelischen Kirchengemeinde Schorndorf schrieb der damalige Dekan Josenhans: „Am 15. März 1943 wurden der Zigeuner Anton Guttenberger, seine Frau Johanna geb. Eckstein mit ihren Kindern Ludwig, Berta, Maria, Johannes, Elisabeth und dem 2 Monate alten Pflegekind Karl Eckstein auf Befehl der Gestapo mit unbekanntem Ziel abtransportiert.“

Von zwölf Familienmitgliedern überlebten lediglich fünf

Und er fügte hinzu: „Da es sich um eine Familie handelte, die sich zum evangelischen Glauben bekannte und am kirchlichen Leben regen Anteil nahm, wurde dieses unbarmherzige Vorgehen doppelt schmerzlich empfunden ...“ Inzwischen erinnern Stolpersteine an die in Auschwitz, Buchenwald und einem Gefangenenschiff ums Leben Gekommenen. Von der zwölfköpfigen Familie überlebten fünf Kinder. Vier Nachfahren der Geretteten, die heute in Billigheim bei Mosbach leben, nahmen nun an der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Deportationen der Sinti und Roma Württembergs in der Stadtkirche teil.

Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und es gibt hier auch nichts zu versöhnen. Aber dieses Gedenken machte deutlich, dass eine Stadtgesellschaft sich zu dem einst auch in ihrer Kommune begangenen Unrecht bekennt und es nicht leugnet. Und das ist wichtig - besonders für die Nachfahren. Umso mehr in einer Gegenwart, in der sich die Zahl der antiziganistischen Straftaten, bis zur versuchten Tötung, in Deutschland wieder erhöht. Die Täter, man muss es sagen, sind fast alle rechts.

Seit dem frühen 15. Jahrhundert sind die Einwanderer aus Indien in Mitteleuropa nachgewiesen. Und bis heute wird ihnen mit kruden Mythen und rassistischen Vorurteilen begegnet.

Aus unserer Mitte wieder an den Rand gedrängt

Hier Aufklärungsarbeit zu leisten, ist die Aufgabe von Pfarrerin Silke Stürmer aus Welzheim, der einzigen Beauftragten einer Landeskirche in Deutschland für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma. In ihrem Impulsvortrag zum Gedenken in der Stadtkirche sagte sie: „Wir erinnern uns an die Toten, deren Blut zum Himmel schreit. Wir erinnern uns an himmelschreiendes Unrecht, an Menschen aus unserer Mitte.“ „Aus unserer Mitte ...“ war denn auch die Gedenkfeier überschrieben.

Und Silke Stürmer hatte einen kurzen von ihr gedrehten Film mitgebracht, in dem auch die aktuelle Lage der Sinti und Roma zur Sprache kam. In den Balkanstaaten mit einem brutalen Antiziganismus konfrontiert. In Deutschland, wie in Stuttgart, oft wohnungslos im Freien campierend. Staatenlos, ohne Recht auf Sozialhilfe. „Aus unserer Mitte ...“? An den Rand gedrängt.

Kaum Wissen über diese Minderheit vorhanden

Was wissen wir über die Sinti und Roma? Wenig. Was wollen wir wissen? Vielleicht lieber nichts? Darüber war auch Dekanin Juliane Baur erschrocken. Sie sagte: „Es ist schlicht immer noch viel zu wenig bekannt von dieser Minderheit, ihrer Leidensgeschichte und der heutigen Situation.“ Vor allem plädierte sie auch für ein Sprachbewusstsein. „Das Z-Wort ist definitiv keine Selbstbezeichnung, deshalb unbedingt vermeiden.“

Wir schieben hier zur Veranschaulichung die Erinnerung an das Volkslied „Lustig ist das Zigeunerleben“ ein. Dort heißt ein Vers: „Lustig ist es im grünen Wald, wo des Zigeuners Aufenthalt:“ Grüner Wald? Buchenwald? Es schaudert, ist toxisch, muss entgiftet werden. Durch Erinnerung. Begegnung. „Erst im Gespräch mit Betroffenen, den Angehörigen, im echten Austausch kann man sich dem Grauen nähern“, fasste denn auch OB Bernd Hornikel seine Eindrücke beim Empfang der Nachfahren der Familie Guttenberger zusammen.

Ergreifend beim Gedenkakt in der Stadtkirche waren die Schorndorfer Konfirmandinnen, die mit stummer Schlichtheit je eine Kerze für die Ermordeten der Familie Guttenberger entzündeten. Ja, und der Sinti-Jazz von Sunny Franz (Violine) und Sascha Reinhardt (Gitarre) - voller Klage, Trauer und trotziger Lebenslust. Eberhard Abele, der ein Buch über Ludwig Guttenberger schreibt und den Nachfahren eine Stadtführung gab, war beeindruckt davon, „wie die Guttenbergers sich gefreut haben, dass man ihre Eltern nicht vergisst“. Er nahm auch „positive Gefühle“ darüber wahr, „dass eine Stadt sich müht“.