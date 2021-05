Leere Klassenzimmer, ausgestorbene Schulhöfe: Die meisten Lehrer und Schüler sind derzeit nicht in der Schule, sondern kämpfen sich zu Hause durch den Fernunterricht. Doch wieder einmal stehen die Schulen in den Startlöchern. Am kommenden Montag (17.05.) werden Lehrer und Schüler in Schorndorf in den Wechselunterricht zurückkehren. Die Voraussetzung dafür wurde erfüllt: der Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 165 wurde an fünf aufeinander folgenden Werktagen