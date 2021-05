Seit November sind Restaurants, Cafés und Kneipen in der Corona-Zwangspause – jetzt endlich ist die Wiedereröffnung in Sicht. An fünf Werktagen muss die Inzidenz im Kreis unter dem Schwellenwert von 100 liegen: Das wird voraussichtlich schon bald der Fall sein. Die Wirte stehen in den Startlöchern. „Bald geht’s wieder los“, freut sich Geli Sandbiller-Bauer, Wirtin im Coco. Bewirten dürfen die Gastronomen allerdings nur Gäste mit einem negativen Corona-Test, vollständig Geimpfte und Menschen,