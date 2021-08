Was für eine Leistung: Vor dreieinhalb Jahren kam Mais Thlijan aus Damaskus nach Schorndorf, jetzt hat sie am Max-Planck-Gymnasium das Abitur bestanden. Darauf kann die 21-Jährige stolz sein. Beeindruckt sind aber auch Barbara Mallinckrodt, die als Flüchtlingshelferin mit ihr Deutsch gelernt hat – und Eva-Maria Hartmann: Bis 2011 war sie Biologie- und Chemielehrerin am Burg-Gymnasium, gemeinsam mit ihrem Mann, der bis zur Pensionierung Mathe und Physik unterrichtet hat, hat sie Mais Thlijan