Vortrag in Schorndorf: Warum ein europäisches Lieferkettengesetz her muss

Dass europäische Unternehmen mit teils skrupellosen Geschäftspraktiken Menschen im globalen Süden ausbeuten, die Umwelt zerstören und Kinder gefährliche Arbeit verrichten lassen, ist lange bekannt. Jedoch schieben Textil-, Lebensmittel- und Ölkonzerne die menschenrechtswidrigen Zustände oft ihren Geschäftspartnern in Afrika oder Asien in die Schuhe. Die Lieferketten, so die Ausrede, lassen sich nicht bis ins Ausland zurückverfolgen. Deshalb tritt ab dem 1. Januar 2023 das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft.

Einer, der dafür jahrzehntelang gekämpft hat, ist Uwe Kleinert von der Werkstatt Ökonomie Heidelberg. Er referierte in der Manufaktur und erklärte, warum nur ein EU-weites Gesetz wirklich sinnvoll ist.

Deutsches Gesetz ist ein erster Schritt, es hat aber Lücken

„Über Jahre“, erklärt Uwe Kleinert, „war es ein Ping-Pong-Spiel: Der globle Süden hat gefordert, der Norden hat gesagt, seine Unternehmen machen das freiwillig.“ Doch Freiwilligkeit allein habe nicht geholfen. Unternehmen müssen gesetzlich dazu verpflichtet werden, ihre Lieferketten vollständig rückverfolgen zu können. Gegen kräftigen Widerstand der Wirtschaftsverbände, so Kleinert, wurde das Gesetz 2021 tatsächlich verabschiedet.

Doch es habe seine Mängel: Zum einen gilt das Gesetz nur für Lieferanten, die direkte Verträge mit deutschen Unternehmen haben. Der „Lieferant vom Lieferanten“ werde nicht beachtet. Außerdem sind nur Unternehmen mit mehr als 3000 Angestellten davon betroffen. Gerade viele Textil-Unternehmen seien deutlich kleiner. Eine zivilrechtliche Haftung ist nicht im Gesetz vorgesehen. Die Geschädigten, also Bauern und Arbeiter aus dem Ausland, haben keinen Rechtsanspruch vor deutschen Gerichten. Lediglich Behörden können Bußgelder gegen Unternehmen verhängen. „Strukturelle Mängel sind da.“

Was viele Unternehmen, aber auch allerhand Aktivisten wie die „Initiative Lieferkettengesetz“ fordern, ist ein europaweit einheitliches Lieferkettengesetz. Denn beschränke sich dieses nur auf Deutschland, hätten hier ansässige Unternehmen einen unfairen Wettbewerbsnachteil. „Eine europäische Lösung liegt also auch im Interesse der Wirtschaft“, so Uwe Kleinert. Zugleich könne die EU als drittgrößte Wirtschaftsmacht ihren Einfluss positiv nutzen.

Das große Ziel sei es außerdem, dadurch die Lücken im deutschen Lieferkettengesetz zu schließen. Im Februar dieses Jahres schlug die EU-Kommission solch ein Gesetz tatsächlich vor.

Zivilgesellschaft nach wie vor gefordert, den Finger in die Wunde zu legen

Nun müssen sich noch das EU-Parlament und der Ministerrat positionieren sowie verschiedene Abstimmungsprozesse in Gang gebracht werden. All das dauert auf europäischer Ebene im Schnitt 19 Monate, berichtet Uwe Kleinert. Der Fokus der „Initiative Lieferkettengesetz“ liege deshalb auf der Rolle der deutschen Abgeordneten und der Bundesregierung. Eine Petition an den Bundeskanzler Olaf Scholz sei bereits auf den Weg gebracht worden. Außerdem suchen die Aktivisten den Kontakt zu EU-Parlamentsabgeordneten.

Geht es nach Uwe Kleinert, müssten auch Sorgfaltspflichten für Umwelt und Klima in das Gesetz mit aufgenommen werden. Außerdem müsse das Gesetz unbedingt so verabschiedet werden, dass Betroffene vor EU-Gerichten auf Schadensersatz klagen können. „Die Zivilgesellschaft ist nach wie vor gefordert, bei diesem Thema den Finger in die Wunde zu legen.“