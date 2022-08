Wald in Schorndorf wird 2023 gekalkt: Hubschrauber werfen Kalk ab

Seit diesem Montag, 22. August, fliegen über den Landeswaldflächen zwischen Lorch und Plüderhausen Hubschrauber und werfen Kalk-Ladungen ab (hier mehr Infos dazu). Ab September kommen auch noch die Wälder der Gemeinden Fellbach, Kernen und Alfdorf dran.

Bodenversauerung als Auslöser für Waldschäden

Die Schorndorfer Waldflächen sind in diesem Jahr laut Landratsamt noch nicht bei den Maßnahmen dabei, die der Versauerung der Böden entgegenwirken sollen. 2023 könnte dann aber auch rund um Schorndorf ein Helikopter unterwegs sein. Nicht immer wird der Kalk jedoch aus der Luft abgeworfen, teilweise blasen Fahrzeuge ihn vom Boden aus in den Wald.

Der Landesbetrieb Forst BW schreibt in einer Pressemitteilung zur jetzt angelaufenen Maßnahme zwischen Lorch und Plüderhausen: „Der Klimawandel stellt die Wälder derzeit vor besonders große Herausforderungen. Trockenheit, Stürme und Schädlinge stressen die Bäume. Die Wissenschaft sieht in der Bodenversauerung einen weiteren Auslöser für die Waldschäden. Die Kalkung der Waldböden ist daher eine wichtige Strategie zur Anpassung der Wälder in Zeiten der Klimakrise.“

Sperrung von Waldwegen beachten

Das Forstamt bittet, die Sperrungen von Waldwegen für die Kalkungsmaßnahmen zu beachten. „Forstdezernent Gerd Holzwarth warnt: „Gelegentlich können auch Klumpen verbackenen Kalkstaubs aus dem Streukübel des Helikopters herabfallen. Der Wald wird auch sehr staubig sein. Bitte beachten Sie die Sperrhinweise und warten Sie einen Regenschauer ab, der den Kalkstaub dann in den Boden spült.“

2023 ist laut Landratsamt dann die Kalkungsaktion aus Sicht des Forstamts für den Rems-Murr-Kreis erst einmal abgeschlossen, wenn der Schorndorfer Wald und noch weitere fehlende Abschnitte dran waren. Weitere Maßnahmen würden dann erst wieder in zehn oder 15 Jahren nötig.