Warnstreik am Mittwoch (22.03.): Welche Kitas rund um Schorndorf betroffen sind

An diesem Mittwoch ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks auf. Auch Kommunen in der Region Schorndorf sind davon betroffen.

Winterbach, Urbach, Plüderhausen, Rudersberg: Diese Kitas werden bestreikt

In Winterbach werden laut Hauptamtsleiter Matthias Kolb folgende Einrichtungen bestreikt: Der Kindergarten Lehenbach bleibt aufgrund des Streiks geschlossen. Auch die Grundschulbetreuung (Kerni) bleibt geschlossen. Im Kinderhaus Lerchenstraße ist wegen des Streiks und einiger Krankheitsfälle eine Betreuung nur bis 13 Uhr für alle Kinder möglich.

In Plüderhausen gibt es am Mittwoch laut Bürgermeister Benjamin Treiber im Waldkindergarten eine Notbetreuung, der Kindergarten Stockwiesenweg ist geschlossen. Im Kindergarten Goldacker wird es verkürzte Öffnungszeiten bis 15 Uhr geben.

In Urbach bleiben der Kindergarten Arche Noah und der Schloss-Kindergarten am Mittwoch geschlossen. Eingeschränkte Öffnungszeiten gibt es in der Kita Wiese und der Kita Kunterbunt. Eine Notbetreuung findet laut der Verwaltung im Kinderhaus Drosselweg statt. Der Waldkindergarten, der Kindergarten Maiergarten und der Kindergarten Lerchennest sind regulär geöffnet.

In Rudersberg sind, Stand Montagnachmittag, keine Streiks zu erwarten.

Auch davon, dass sich Verwaltungsmitarbeiter diesmal dem Streikaufruf anschließen, ist uns nichts bekannt.