Warum am Mittwochabend (22.6.) Oldtimer vor dem Traumpalast Schorndorf stehen

Elvis - die Legende, der Superstar - und jetzt auch der Film. Das neue Werk von Regisseur Baz Luhrmann taucht tief ein in das Leben des Musikers und kommt diese Woche in Deutschland in die Kinos. Der Traumpalast Schorndorf zeigt bereits einen Tag vor dem offiziellen Kinostart am Donnerstag (23.06.) eine Preview-Vorstellung. Am Mittwochabend (22.06.) will das Kino "passend zum richtigen King of Rock'n'Roll-Feeling" einige Oldtimer vor Ort präsentieren.

Zudem ist, so eine Ankündigung, das für alle Besucher öffentlich zugängliche Foyer mit Stücken aus dem Fundus des "Elvis Presley will never die"-Fanclubs geschmückt und das Kino bietet zur Preview Kombi-Tickets an, die neben dem Kinoeintritt ein Glas Sekt oder Bier sowie den Auftritt eines Elvis-Imitators beinhalten. Das entsprechende Event startet ab 18.30 Uhr, der eigentliche Film um 20 Uhr.