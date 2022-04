Warum an der Schnellladestation in Schorndorf nicht jedes E-Auto laden kann

Seit Anfang März steht in der Rosenstraße, unweit vom Bahnhof, die erste öffentliche Schnellladestation für Elektroautos der Stadtwerke. Und schon sorgt die Ladesäule für Diskussionsstoff in den sozialen Medien. Denn ein User in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Schorndorf bist, wenn ...“ prangerte jüngst an, dass an der Station gar nicht alle Elektroautos aufgeladen werden können. Die Ladesäule würde vor allem den Fahrern von großen Fahrzeugen zugutekommen, während Besitzer kleinerer Modelle den Kürzeren ziehen würden. Doch stimmt das überhaupt?

„Nicht jedes Fahrzeug kann an einer Schnellladesäule geladen werden, das hängt aber nicht, wie im Facebook-Post aufgeführt, mit der Größe des Fahrzeugs zusammen. Vielmehr ist die Größe des Akkus entscheidend“, erklärt Katrin Welz, Referentin Geschäftsentwicklung und Kommunikation der Stadtwerke. Elektroautos mit kleinerem Akku seien nicht für das Schnellladen geeignet. Oft handele es sich bei diesen Fahrzeugen um kleine Stadtflitzer, die nicht für lange Strecken und Autobahnfahrten ausgelegt sind.

Schnellladesäule kommt gut an

Wie der Energieversorger EnBW auf seiner Website erklärt, gehören dazu beispielsweise das Modell Twingo Electric von Renault und der Smart EQ Forfour. Ebenso nicht schnell laden können Plug-in-Hybride.

Doch was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer normalen und einer Schnellladestation? Katrin Welz erklärt, dass ein Auto an einer normalen Ladestation mit Wechselstrom bei einer Ladeleistung von 22 Kilowatt lädt. An Schnellladestationen hingegen laden die Autos mit Gleichstrom und einer Leistung von 50 bis zu 300 Kilowatt.

Die kürzlich installierte Schnellladesäule am Bahnhof hat eine Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt. Laut dem Geschäftsführer der Stadtwerke, Daniel Beutel, können dort entsprechend ausgestattete Fahrzeuge in zehn Minuten für etwa 100 Kilometer „tanken“. Wie lange der Ladevorgang dauert, sei von der Systemleistung des jeweiligen Fahrzeugs abhängig.

„Die meisten Elektroautos laden mit Gleichstrom und sind somit für das Schnellladen geeignet“, sagt Katrin Welz. „Da nicht jeder Akku die volle Leistung aufnehmen kann, drosselt die Ladesäule automatisch.“ Der VW ID.3 und der elektrische Renault Zoe, ebenfalls vergleichsweise kleine Elektroautos, können beispielsweise problemlos an die Säule angeschlossen werden.

Laut den Stadtwerken wird die neue Schnellladesäule bislang sehr gut angenommen. Im ersten Monat seien 180 Ladevorgänge verzeichnet worden. „Also knapp sechs Fahrzeuge wurden pro Tag im März an der Schnellladesäule in der Rosenstraße geladen.“

Besitzer von Elektroautos, die nicht schnell laden können, haben Ausweichmöglichkeiten etwas außerhalb des Stadtzentrums. Zum Beispiel bei den Ladepunkten in der Augustenstraße, der Robert-Bosch-Straße und am Oskar-Frech-Seebad. Aktuell betreiben die Stadtwerke 18 öffentliche Ladestationen für Elektroautos. „Weitere Ladestandorte werden im Stadtgebiet folgen. Auch in den Teilorten sind Ladesäulen geplant“, sagt Katrin Welz.