Warum aus der Öffi-WG des Landes in Schorndorf nun doch nichts wird

Ein ganzes Jahr lang kostenfrei in einer WG wohnen und den Regional- und Nahverkehr nutzen. „bwegt“, die Mobilitätsmarke des Landes Baden-Württemberg, wollte eigentlich schon im September eine „Öffi-WG“ in Schorndorf gründen und hat für die Dreier-Wohngemeinschaft in einer Altbauwohnung öffentlichkeitswirksam Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gesucht.

Das Land wollte mit diesem Projekt die Mobilitätswende im Land vorantreiben und vor allem jüngeren Menschen den öffentlichen Personennahverkehr näherbringen.

Projekt auf Eis gelegt

Einzige Voraussetzung fürs kostenfreie Wohnen war: Die WG-Mitglieder, im besten Fall zwischen 18 und 40 Jahre alt, sollten zwölf Monate lang via Social Media über ihr Leben, den WG-Alltag und die Reisen mit Bus und Bahn berichten – mit allen Vor- und Nachteilen. Besuche von Prominenten, Wohnzimmerkonzerte und spannende Challenges sollten das WG-Leben noch bunter machen.

Doch daraus wird erst mal nichts. Das Land hat das Projekt auf Eis gelegt. Bewerber/-innen gab es. „Doch angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungs- und Energiemarkt und der unklaren Gemengelage aktuell bei der Finanzierung des ÖPNV fanden wir das Projekt derzeit nicht mehr so gut ins Bild passend“, begründet Angela Koch, Pressesprecherin im Verkehrsministerium. Künftig sollen andere Schwerpunkte in der Kommunikation verfolgt werden.