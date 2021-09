Der Kongo ist so reich, dass es sein Ruin ist. So jedenfalls konnte man die Klage von Lambert Mousseka über den Zustand seines Landes verstehen. Im äußersten Osten ist die Region Ituri so reich an Bodenschätzen, vor allem an seltenen Erze, wie Kobalt oder Koltan, dass ein schmutziger internationaler Krieg um sie geführt wird. Deren Nutznießer sind wir.

"Die Leute werden gezwungen, in den Minen zu arbeiten"

„Ruckedigu, Blut ist im Schuh!“ So hieß es im Märchen