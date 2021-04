Die Corona-Pandemie zehrt in ihrer Perspektivlosigkeit an den Nerven. Die Belastungswellen werden kürzer, die Haut bei allen dünner. Was der Spagat zwischen Entschleunigung und Belastung für Schorndorfer Frauen bedeutet, welche Herausforderungen das vergangene Jahr gebracht hat und welche Chancen auch die besondere Situation in den Schulen bietet, darüber hat das Frauenforum in einer Videokonferenz diskutiert – und ist bei aller Bestätigung, wie schwierig die Situation gerade für Familien