Warum das Café Moser in Schorndorf die Fußball-WM in Katar nicht boykottiert

Die WM in Katar ist im Hinblick auf die Menschenrechte, die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter und die Fußballtradition höchst umstritten. Deshalb boykottieren viele Kneipen und Bars das Turnier und zeigen keine Spiele. Im Café Moser, das seit Jahrzehnten für seine Fußballübertragungen bekannt ist, ist das aber anders. Inhaber Spiros Kapouranis erklärt, warum er die WM-Spiele trotzdem zeigen wird.

Das Café Moser ist für Fußball bekannt

Dass Spiros Kapouranis Fußballfanatiker ist, glaubt man ihm aufs Wort. Über seiner Theke prangt ein original Champions-League-Spielball aus Lissabon. An der Fotowand des Cafés Moser ist ein Bild seiner Kinder mit Otto Rehhagel, der Griechenland 2004 sensationell zum EM-Titel führte, zu sehen, und noch viele weitere Fußballbilder. „Ich habe schon viele Welt- und Europameisterschaften mitgemacht“, sagt der Wirt und grinst. Der Fußball-Stammtisch in seinem Café ist stadtbekannt.

Auch wenn er seit dieser Saison keine Bundesligaspiele mehr überträgt. Grund dafür ist die absurde Rechtslage, die ihn dazu zwingen würde, drei Bezahlsender zu abonnieren. Wirtschaftlich lohne sich das nicht mehr.

Viele seiner Gäste seien genauso fußballverrückt wie er. Einige davon sehen die WM im Golfstaat durchaus kritisch, berichtet Spiros Kapouranis.

Warum er die WM-Spiele zeigt? „Wir können ja nichts dafür, dass die Vergabe dorthin ging.“ Diese zu verhindern, sei Aufgabe der Politik gewesen. Seit 2010 hätte diese gemeinsam mit den Fußballverbänden Zeit gehabt, diese Entscheidung zu überdenken. Eine WM ist für das Café Moser immer ein Wirtschaftsfaktor gewesen. Doch die Turniere waren bisher im Sommer. „Wie es jetzt im Winter wird, weiß ich nicht.“

Denn die Fußballbegeisterung der Leute habe in den vergangenen Jahren abgenommen. Die Zeiten, in denen grundsätzlich alle WM-Spiele geschaut werden, seien vorbei. Früher, erzählt der Wirt, haben sich seine Gäste Spiele mit egal welcher Beteiligung angesehen. Seit der WM 2006 seien für viele nur noch die Deutschland-Spiele interessant. „Die Fangemeinden wie früher gibt es nicht mehr so“, sagt Spiros Kapouranis.

Jugendliche zeigen weniger Interesse an Fußball

Er vermutet, dass sich in der Corona-Zeit viele Fußballfans ein Sky- oder DAZN-Abonnement zugelegt haben und die Spiele seitdem lieber auf dem eigenen Sofa schauen. Außerdem, und das ist ein Trend, den auch die Fußballverbände mit großer Sorge betrachten, interessieren sich immer weniger junge Menschen für den Sport. „Das ist die Realität. Jugendliche sind nicht mehr so vorfreudig, die Stimmung ist gedrückt“, sagt der Café-Moser-Wirt. WM-Stimmung ist bisher jedenfalls noch keine aufgekommen, obwohl das Turnier schon in wenigen Tagen startet.