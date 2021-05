So langsam macht sie sich breit, die Hoffnung, dass wir in Kürze wieder ins Leben zurückkehren können. Am Montag dürfen nach monatelanger Zwangspause Cafés und Restaurants öffnen, und in den Läden darf wieder ohne Test und Impfausweis gestöbert und eingekauft werden. Ganz so lange wartet das Kaufhaus Bantel mit seiner Wiedereröffnung nicht mehr: Schon an diesem Samstag ist es von 9 bis 15 Uhr geöffnet - dann aber noch ausschließlich für geimpfte, genesene oder aktuell getestete Kunden. Am