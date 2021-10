Es stockt in der Gottlob-Bauknecht-Straße in Schorndorf: Der Grund ist zunächst eine Ampelregelung, dann wird eine Vollsperrung für die Verkehrsbeeinflussung sorgen. Warum das so ist, ist schnell erklärt: Wegen der Montage eines Löschwasserrückhaltebeckens in der Gottlob-Bauknecht-Straße ist noch bis Donnerstag, 7. Oktober, auf Höhe des ehemaligen Gartenschau-Parkplatzes eine Ampel eingerichtet. Voraussichtlich direkt im Anschluss kommt es von Freitag, 8. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober,