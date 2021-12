Bis 2035 will Schorndorf klimaneutral sein. Höchste Zeit, dass jetzt die Weichen gestellt werden. Die Klimaentscheidgruppe Schorndorf, die das Thema mit ihrem Einwohnerantrag vor einem Jahr schon öffentlichkeitswirksam in der Kommunalpolitik platziert hat, will die Energiewende jetzt selbst voranbringen und hat darum die Regionalgruppe der Teckwerke Bürgerenergie Schorndorf gegründet. Nicht zuletzt, weil die 15 Mitglieder im Ausbau der erneuerbaren Energien den größten Hebel sehen: