Eigentlich ist E 10 nicht nur die etwas umweltschonendere, sondern auch die günstigere Variante von Super-Benzin. Doch diese Woche kletterte der Preis für den Kraftstoff auf einen bundesweiten Allzeit-Höchstwert: Laut ADAC lag er im Tagesschnitt bei 1,71 Euro pro Liter. Auch in Schorndorf ging der Preis für E 10 steil nach oben – an den Tankstellen lag der Preis am Donnerstag (03.02.) zeitweise bei 1,82 Euro.

Der Preis für Diesel erreichte diese Woche ebenfalls einen bundesweiten