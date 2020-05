Rems-Murr-Kreis.

Die folgende Geschichte ist fantastisch und faszinierend, sie handelt von bösen Viren und schönen Klängen, seriöser Wissenschaft und spielerischer Kreativität, großen Zusammenhängen und winzigen Strukturen, sie ist so science-fiction-verrückt wie die vom Zeitreisen ermöglichenden Fluxkompensator im Film „Zurück in die Zukunft“ oder die von der Schrift der Aliens in „Arrival“, und falls Sie beim Lesen nicht alles ve