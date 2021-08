Man hat es vielleicht schon mal gehört: Auf Bundesebene gab es einen „Bürgerrat Demokratie“, später dann eine geloste Bürgerversammlung, die über die Rolle Deutschlands in der Welt diskutierte. Frankreich veranstaltete einen nationalen Klimabürgerrat, der einiges Aufsehen erregte. In Irland diskutierte ein solches Gremium über die heikle Frage einer Lockerung des Abtreibungsverbots und löste eine jahrzehntelange Pattsituation. In ganz Deutschland wächst die Zahl lokaler zufällig geloster