Warum eine Haubersbronnerin am Sonntag zum 1000. Mal ein Lied vom Balkon spielt

Jeden Abend um Punkt 18.30 Uhr ist es so weit. Dann bläst Sandra Krist von ihrem Balkon in der Eugen-Bentel-Straße aus Choräle in die Haubersbronner Nachbarschaft hinaus. Was im März 2020 wegen massiver Corona-Einschränkungen begann, ist längst zur täglichen Tradition geworden. Am Sonntag, pünktlich zum vierten Advent, wird sie zum sage und schreibe 1000. Mal zu ihrem Herzensinstrument greifen. Eine kürzlich eingefangene Corona-Infektion wird sie davon auch nicht abhalten.

Sandra Krist verschiebt Termine, um Punkt 18.30 Uhr loslegen zu können

Bis auf einmal hat Sandra Krist seit Beginn der Pandemie jeden Abend auf ihrem Balkon gestanden und ein Ständchen über die Dächer Haubersbronns geblasen. Damals war sie zu einer Familienfeier eingeladen, erinnert sie sich. Doch ansonsten verschiebt sie gut und gerne ihre Termine, um immer um 18.30 Uhr auf der Matte stehen zu können. Viele Nachbarn und andere „Stammhörer“ warten dann schon auf sie.

Das Flügelhorn spielt Sandra Krist schon seit ihrem 12. Lebensjahr. „Und ich bin bis heute mit großer Begeisterung dabei“, erzählt sie stolz. Dass sie mit Hilfe von Kirchenmusik ihren Glauben mit ihrer Leidenschaft Musik verbinden kann, sei für sie das Allergrößte. „Mein Hintergedanke ist, dass ich so ein Stück meines Glaubens weitergeben kann“, sagt Sandra Krist. Deshalb spielt sie hauptsächlich Stücke aus dem evangelischen Liederbuch. Mit weit über 500 Liedern ist die Auswahl groß.

Wenn es gewünscht ist, spielt die Blechbläserin aber auch mal ein Volkslied. Zum Beispiel, wenn sie einem ihrer Nachbarn mal wieder ein Geburtstagsständchen trällert.

Musik für Freunde und Bekannte aus aller Welt

Anfangs blies das Posaunenchor-Mitglied sogar noch ein ganzes Corona-Programm mit gleich mehreren Liedern hintereinander gen Himmel. Doch als die Kirche ihren Musikern zu Pfingsten 2020 für das „Balkonblasen-Engagement“ dankte und die Aktion durch die Blume beendete, hörte Sandra Krist nicht auf. Sie kürzte ihr abendliches Programm lediglich auf ein Lied herunter.

„Und das dann aber volle Lotte“, erklärt Sandra Krist. Sie kostet die meisten Lieder voll aus und spielt, wenn es geht, alle Strophen. Lediglich bei Liedern wie „Geh aus mein Herz“, das satte 15 Strophen lang ist, sei das zu viel des Guten. Ihre Lieder und Choräle hat sie lange Zeit selbst ausgesucht. Mittlerweile ist Sandra Krist aber dazu übergegangen, den Leuten ein Wunschlied zu spielen. Beispielsweise wenn sie Geburtstag haben. Sie erklärt: „Am liebsten natürlich mit dem Geburtstagskind live und in Farbe, also höchstpersönlich, auf unserer Einfahrt.“ Sollte das nicht möglich sein, bläst sie auch gerne durch die Telefonleitung.

Doch nicht nur für ihre Freunde aus der Schorndorfer Umgebung spielt Sandra Krist mal ein Ständchen. Auch für Bekannte aus den USA, die die Musikerin bei einem Austausch 1990 kennengelernt hat, hat sie schon Geburtstagslieder in den Telefonhörer geblasen.

Falls Sandra Krist einmal nicht zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr spielen kann, gibt sie ihren „Stammhörern“ per Rundmail Bescheid. „Oft schicke ich dann gleich den Liedtext des Tages mit, damit, wer möchte, mitlesen oder sogar mitsingen kann, während ich spiele.“

Eine Corona-Infektion wird das 1000. Mal nicht verhindern

Ihr besonders langes und ausdauerndes Engagement für ihre Nachbarn hat schon einiges an Aufmerksamkeit erregt, berichtet Sandra Krist. Beim 175. Mal zum Beispiel waren die Schorndorfer Nachrichten schon mal mit von der Partie und berichteten. Anlässlich des 400. Balkonauftritts war im April 2021 sogar der Radiosender SWR4 mit Moderator Julian Hammerstein zu Gast und führte ein längeres Interview mit der Flügelhornspielerin.

„Was mich daran ganz besonders gefreut hat, war, dass der Beitrag von der ersten bis zur letzten Sekunde nur positiv war. Endlich mal eine richtig gute Nachricht im Radio“, erinnert sie sich.

Und jetzt, kurz vor dem 1000. Jubiläum, hat Sandra Krist tatsächlich noch das Coronavirus erwischt. Der Verlauf sei aber harmlos und es gehe ihr gut, lässt sie am Telefon verlauten. Ob das Virus ihrem Auftritt am Sonntag einen Strich durch die Rechnung machen könnte? „Sonst noch was“, sagt die Musikerin entschlossen. „Wenn mir nicht gerade der Himmel auf den Kopf fällt, wird es stattfinden.“

Ans Aufhören denkt Sandra Krist aber auch nach 1000 Balkonauftritten noch nicht. Corona, merkt sie an, gebe es ja schließlich immer noch. „Entweder habe ich irgendwann keine Lust mehr, oder Corona gibt endlich auf und verkrümelt sich. Das wäre momentan wirklich der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, um mit dem Balkonblasen aufzuhören.“

Für ihr Jubiläumsspiel am Sonntag wünscht sie sich jedenfalls nichts lieber als einige Zuschauer. Welches Lied diesmal wohl gespielt wird?