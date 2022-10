Warum es in Schorndorf mal ein katholisches Klösterle gab und was daraus wird

Viele Jahre war das Klösterle Heimat von Missionsschwestern des katholischen Dominikanerordens. Noch nutzt die Stadt das Gebäude als Unterkunft für 21 Geflüchtete. Ende des Jahres sollen sie ausziehen, dann wird mit dem Abriss des Gebäudes begonnen. Weil sich die katholische Kirchengemeinde von ihrem Grundstück nicht trennen wollte, übernimmt es die Stadtbau auf Basis des Erbbaurechts, um in der Künkelinstraße 34 ein Quartiershaus mit 28 Wohnungen zu bauen. Alleinstehende Senioren oder Paare sollen sich hier Wohnrechte kaufen können. Zur geplanten Bebauung gehören außerdem ein Tagespflegeheim mit zwölf Plätzen und acht Apartments für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagespflege. Innenhöfe und eine gemeinsame Dachterrasse sollen Begegnungsräume für die Bewohner der Anlage und für die Gäste der Tagespflege bieten.

An die Geschichte des Klösterles erinnert Erhard Schaukal, der sich für die Schorndorfer Vergangenheit interessiert und eine beeindruckende Sammlung alter Postkarten hat: Im Jahr 1884 verhandelten Vertreter der Schorndorfer Katholiken mit der Stadt und dem Bischöflichen Ordinariat, einen geeigneten Raum zu finden, in dem der Gottesdienst und der Religionsunterricht abgehalten werden konnten. Zu der Zeit gab es 182 Katholiken in Schorndorf, darunter 20 schulpflichtige Kinder. Schließlich kam man mit dem Stadtbaumeister Gottlieb Maier, dem Vater von Reinhold Maier, überein, das Gebäude Urbanstraße 25 zu mieten. Die jährlichen Mietkosten betrugen 230 Mark, die von der bischöflichen Missionskasse übernommen wurden.

Erster katholischer Gottesdienst in Schorndorf: Im Jahre 1885

Am 23. August 1885 wurde der erste Gottesdienst abgehalten. Im Jahr 1889 konnte das Gebäude um 7350 Mark erworben werden. Die Gemeinde bekam einen Zuschuss von 3500 Mark aus einem Kirchenfonds. Der Besitz hatte nun den Vorteil, dass im ersten Stock eine einklassige, freiwillige Konfessionsschule eingerichtet werden konnte, im Dachgeschoss gab es eine Wohnung für den Lehrer. In der Zwischenzeit war aber die Anzahl der Katholiken in Schorndorf gestiegen und der Kirchensaal bot nicht mehr genügend Platz.

Man suchte nach einem geeigneten Platz für den Bau einer größeren Kirche. Der Buchbinder Schmid verkaufte 1905 ein fast 19 Ar großes Grundstück an der Künkelinstraße für 12.000 Mark an die Kirchengemeinde. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit konnte am 17. November 1907 die „St.-Martins-Kirche“ eingeweiht werden. Sie bot nun Platz für 300 Gläubige. Bei der Einweihung sagte der Stadtpfarrverweser Miller aus Waiblingen: Manch einer hätte es gerne gesehen, wenn in der ganzen Bauart der Charakter einer Kirche hervorgehoben worden wäre, doch beim Bau hatte man schon eingeplant, dass man später ohne größere Kosten Wohnungen einbauen kann. In der Zwischenzeit hatte man das Anwesen in der Urbanstraße für 9800 Mark verkauft, um die Baukosten der neuen Kirche zu senken.

1920 umfasste die Gemeinde bereits an die 1200 Katholiken. Nach dem Zweiten Weltkrieg, durch den Zustrom von vielen Heimatvertriebenen stieg die Zahl drastisch an. 1950 gab es etwa 11.800 Mitglieder. Da war natürlich das St.-Martins-Kirchlein wieder viel zu klein geworden.

Das kirchliche Vereinsleben erlebte einen enormen Aufschwung: Wenige Wochen nach Kriegsende fand nach 410 Jahren wieder die erste Fronleichnamsprozession mit fast 1000 Teilnehmern statt. 1946 gründete Mathilde Kurz den katholischen Frauenbund. Am 8. Dezember 1950, also vor mehr als 70 Jahren, wurde durch Vikar Johannes Gräßle und acht weitere Männer die Kolpingsfamilie ins Leben gerufen.

Kauf des Grundstücks am Feuersee für die Heilig-Geist-Kirche

In der Zwischenzeit wurden Verhandlungen mit der Stadt Schorndorf unter Führung von Stadtpfarrer Georg Kramer um den Erwerb eines großen Grundstücks geführt 1952 konnte das Grundstück am Feuersee gekauft werden, wo am 2. Oktober 1955 die neue Heilig-Geist-Kirche eingeweiht wurde.

In der alten St.-Martins-Kirche bot sich der Gemeinde eine günstige, zentral gelegene Wohn- und Wirkungsstätte als Schwesternheim an. Nach dem Umbau konnten 1960 die Schwestern der Missionsdominikanerinnen vom Kloster Schlehdorf am Kochelsee in das neu geschaffene Domizil einziehen. Es erinnerte nichts mehr an die St-Martins-Kirche, von der nur noch der Altarraum als Kapelle übrig geblieben war. Die Außenwand ziert ein eindrucksvolles Relief von Alfred Seidel, das von dem Zweck des Hauses kündet, nämlich der barmherzigen Liebe. Die Schwestern taten einen außerordentlichen und hilfreichen Dienst. Vielen Schorndorferinnen und Schorndorfern werden die Schwestern Vivien, Francesca, Debora und Barbara noch in guter Erinnerung sein.

Im Sommer 2015, nach 55 Jahren, wurde die Sozialstation geschlossen, die Schwestern gingen zum Teil zurück ins Kloster Schlehdorf, ab Herbst 2015 wurden Asylsuchende einquartiert. Nun soll das Gebäude abgerissen werden, um einem großen Wohnungsbau Platz zu machen, damit geht ein Stück Schorndorfer Geschichte zu Ende.