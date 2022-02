Wer einen Corona-Schnelltest machen will oder muss, hat in Schorndorf und den Teilorten freie Auswahl: 13 Teststationen gibt es – bei Ärzten, in Apotheken, im Sportpark-Rems, am Bahnhof, am Kino, auf dem Bantel- und dem Marktkaufparkplatz, außerdem seit Ende Dezember auch an der Burgstraße. Drei Stationen bieten obendrein PCR-Test-Termine an. Und damit ist’s genug: Obwohl es immer wieder Anfragen beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung gibt, genehmigt das Gesundheitsamt keine weiteren