In Apulien, ganz unten am Stiefelabsatz von Italien, hat Klaus Reuster eine so überraschende Begegnung gemacht, dass er nach seiner 1000-Kilometer-Radtour von Palermo in Richtung Bologna, die ihn auch zu einem alten Schorndorfer geführt hat, einfach zur Zeitung gehen musste. Und der 64-Jährige, der nicht nur Vorsitzender der Schorndorfer Naturfreunde ist und ein paar Jahre für die SPD im Gemeinderat saß, sondern auch bis zu seiner Pensionierung Berufsberater im Arbeitsamt war, strahlt noch