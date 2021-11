Tief enttäuscht hatte sich Horst Zwipp nach dem ersten Wahlgang über sein schlechtes Ergebnis von 5,5 Prozent gezeigt. Doch anders als viele erwarteten, zog er seine OB-Kandidatur aber nicht zurück, sondern stieg erneut in den Wahlkampf ein. Was hat sich verändert? „Seit dem ersten Wahlgang mache ich vor allem Straßenwahlkampf an meinem Wahlstand“, sagt der 66-Jährige. Mittlerweile gehe er aber nicht mehr von Tür zu Tür, auch in den Ortschaften habe er keinen Wahlkampf mehr gemacht. Umso