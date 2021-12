Zappenduster wurde es am Dienstag (14.12.) um kurz nach 17 Uhr in der Schorndorfer Altstadt. Von der Archivstraße bis hoch zum Burggymnasium hat zwischenzeitlich die Straßenbeleuchtung nicht mehr funktioniert. Ursache war nach Auskunft von Christoph Baier, technischer Leiter der Stadtwerke, ein Kabelschaden, der aber nicht gleich gefunden werden konnte. Betroffen vom Stromausfall war auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Fußgängerzone.