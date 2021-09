So langsam scheint es wieder ernst zu werden auf dem Corona-Radar. Die Infektionszahlen steigen und mit ihnen die Anzahl der belegten Intensivbetten in den Krankenhäusern. Und die neue Verordnung, die seit Donnerstag gilt, lässt auch die Schorndorfer Gastronomen neu bangen, was nun wieder auf sie zukommt.

Werden täglich mindestens acht Menschen pro 100 000 Einwohner wegen ihrer Corona-Infektion auf die Intensivstation verlegt oder steigt die Zahl der belegten Intensivbetten auf