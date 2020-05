Wenn einer weiß, was Familien im Corona-Lockdown bewegt, dann ist das Dr. Ralf Brügel. Der Kinderarzt hat tagtäglich mit ihnen zu tun. Vorsorge-Untersuchungen werden auch in Zeiten der Pandemie durchgeführt, zudem kommen weiterhin etliche Familien wegen akuter Beschwerden zu ihm. Und zwei Dinge sind in seiner Praxis obligatorisch. Ist der Grund des Besuchs abgearbeitet, bekommt das Kind einen Keks, die Eltern hören eine wichtige Frage: „Gibt’s sonst noch was zu besprechen?“ Und da