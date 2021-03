Seit Jahren nun schon ist die „Traube“ – ihres Zeichens allgemeines Kulturdenkmal – an der Winterbacher Straße 4 in Schorndorf-Weiler an zwei Seiten in Plastikfolie eingepackt. Sie soll das Gebäude vor Feuchtigkeitseintritt schützen, seit im Jahr 2016 der ehemals angebaute Gebäudeteil abgerissen worden war, damit auf dessen Grund ein großer Komplex mit 27 Einheiten für Betreutes Wohnen errichtet werden konnte.

Die Wohnbau Paulus hatte vor der Vermarktung der Anlage den