Was Schorndorf Senioren bietet: Angebot im Café des Familienzentrums

Die Seniorenaktivitäten der Stadt wurden ergänzt. Seit Anfang März findet nun jeden Mittwochnachmittag ein Angebot im Café des Familienzentrums statt. „Wir wollen den Seniorinnen und Senioren verlässliche Strukturen bieten, deshalb sind Ort und Zeit beständig“, sagt Beate Härer, Abteilungsleiterin Soziales und Senioren. „Da die Preise im Café sehr moderat sind, sind sie auch für Menschen mit kleinem Geldbeutel erschwinglich.“

Nach den vor allem durch Corona geprägten vergangenen Jahren, in denen sich besonders ältere Menschen zurückgezogen haben, will die Stadt mit diesem Angebot wieder Schwung in die Seniorenarbeit bringen.