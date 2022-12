Was Sie über die Schafe auf dem Weihnachtsmarkt in Schorndorf noch nicht wussten

Zentrale gelegene Ein-Zimmer-Wohnung, mit eigenem Gartenbereich und freier Verpflegung – für vier wollige Kameraden ist sie ein Zuhause auf Zeit. Mitten auf dem Schorndorfer Marktplatz sind derzeit vier Schafböcke zu Gast. Sie sorgen für ein wenig Bethlehem-Gefühl auf dem Weihnachtsmarkt.

Die Vierbeiner gehören Marcel Klenk, der mit seiner Familie im Schorndorfer Ortsteil Mannshaupten im Nebenerwerb eine mittlerweile gar nicht mehr so kleine Schäferei betreibt. 70 Mutterschafe hat er, dazu einen Deckbock namens Otto, der dafür sorgt, dass die Herde zwischen Januar und März beinahe ums Doppelte, anwächst. Dann kommen nämlich die Lämmer zu Welt.

MacGyver und Otto sind die Platzhirsche

Otto und zwei seiner Nachkommen sind derzeit auf dem Marktplatz anzutreffen. Mit dabei ist außerdem MacGyver, der im Januar seinen zehnten Geburtstag feiern wird, ein freundlicher, kastrierter Schafbock.

„Er hat bei uns Bleiberecht auf Lebenszeit“, berichtet Klenk. Als der Bock frisch zur Welt gekommen war, musste er nämlich mit der Flasche aufgezogen werden. Und so wuchs er der Familie ans Herz. Sehr. Umgekehrt gilt das übrigens auch. Der menschenbezogene Bock ist zahm wie ein Lamm und lässt sich wirklich gerne kraulen (übrigens auch von Passanten auf dem Weihnachtsmarkt).

Wolliger Senior mit Heimweh

„Mit dem kann man Gassi gehen.“ Hört MacGyver abends Klenks Auto auf den Marktplatz einbiegen, freut er sich sofort. „Allerdings hat er auch ein bissl Heimweh“, weiß der Schäfer. Aber zusammen mit seiner flauschigen Familie hält MacGyver es dennoch gut aus in dem übergangsweisen Stadtstall.

Otto, MacGyver und die zwei namenlose Jungspunde bleiben auch über Nacht auf dem Marktplatz. „Das ist für die Tierle weniger Stress, als wenn man sie morgens und abends hin-und herfährt“, weiß der Mannhauptener. Dementsprechend kommt er jeden Abend vorbei, schüttelt das Stroh auf und bring die Schafe ins Bett auf Halmen.

Dann wird die Hütte verschlossen. Die Sicherheitsfirma bewacht den Weihnachtsmarkt ohnehin des nächtens, da sind auch die Schafe gut betreut. Morgens wird der Stall wieder geöffnet und die Schafe haben mehr Platz sich die Beine zu vertreten.

Immer aktiv: Tags Mechanikermeister, sonst Schäfer

Hauptberuflich arbeitet Klenk als angestellter Mechanikermeister, Ehefrau Luna ist mit den beiden Kindern Emil und Marlen zu Hause und kümmert sich tags auch um die Schafe. Gerade im Frühjahr, wenn die Lämmer geboren werden, ist richtig viel zu tun. Morgens, mittags, abends muss sich da gekümmert werden.

Sommers beweiden die Schafe etliche Streuobstwiesen und steile Flächen, die für die konventionelle Landwirtschaft nicht interessant sind. Im Herbst dann ist für alle wieder richtig viel zu tun, wenn auf den eigenen und bewirtschafteten Streuobstwiesen Äpfel aufgelesen werden müssen.

Viel Zeit für hochgelegte Beine bleibt da nicht, oder? Klenk stimmt zu. Aber die Arbeit mit den Tieren ist seine größte Erholung: „Manche gehen joggen, andere ins Fitnessstudio oder in den Urlaub.“ Er findet in der Arbeit mit den Tieren den besten Ausgleich. „Man sieht ein Ergebnis und uns ist die Landschaftspflege wichtig, dass die Flächen nicht verdornen und verbuschen.“ Da sei einfach ein gerüttelt Maß an Herzblut und Leidenschaft im Spiel.